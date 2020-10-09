علييف يوضح أسباب وجود طائرات تركية من طراز "إف 16" في أذربيجان

قال الرئيس الأذربايجاني إلهام علييف، اليوم الجمعة، إن المقاتلات التركية وصلت إلى البلاد للمشاركة في تدريبات عسكرية حتى قبل تفاقم الوضع في ناغورني قره باغ، لكنها لم تشارك في النزاع المسلح في هذه المنطقة.

موسكو - سبوتنيك. وقال علييف، في مقابلة مع قناة CNN التلفزيونية: "أؤكد أن طائرات F-16 على الأرض، لقد وصلت إلى أذربيجان للمشاركة في التدريبات العسكرية. لكنها لا تطير ولا تشارك في أي نوع من الأعمال العدائية".

وأشار إلى أنه في عام 2019 أجرت أذربيجان وتركيا عشرات المناورات العسكرية المشتركة. لكن هذا العام، نتيجة لوباء فيروس كورونا، أجريت تدريبات عسكرية مشتركة بين تركيا وأذربيجان مرتين فقط، وجرت إحداها قبيل تفاقم الأوضاع في قره باغ.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن المشاورات الثلاثية بين أذربيجان وأرمينيا وروسيا على مستوى وزراء الخارجية ستعقد اليوم في موسكو.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان لإجراء مشاورات في موسكو اليوم الجمعة 9 تشرين الأول/ أكتوبر، بشأن الوضع في ناغورني قره باغ، حسبما أفاد بيان للكرملين.

كما طالب أيضا بإنهاء الأعمال القتالية في ناغورني قره باغ، لأسباب إنسانية من أجل تبادل الجثث والأسرى.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ 30 عاما ويتبادل الجانبان الاتهامات بتأجيج الصراع.