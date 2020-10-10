حملة ترامب تنتقد إلغاء المناظرة الرئاسية الثانية: لا يوجد سبب طبي

انتقدت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجنة المناظرات الرئاسية لإعلانها إلغاء المناظرة الرئاسية التي كان من المقرر عقدها في 15 أكتوبر/ تشرين الأول بين ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وقالت الحملة في بيان "لا يوجد سبب طبي لمنع إجراء مناظرة 15 أكتوبر في ميامي كما هو مقرر لأن الرئيس سيكون بصحة جيدة ومستعد للمناظرة" مشيرة لإصابة ترامب بفيروس كورونا، بحسب رويترز.

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، ألغت لجنة المناظرات الرئاسية، المواجهة المخطط لها الأسبوع المقبل بعد أن قال الرئيس إنه لن يشارك في مناظرة افتراضية.

وكانت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي أعلنت الجمعة عن موعد عودة ترامب إلى ممارسة نشاطه الاعتيادي في حملته الانتخابية منذ إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت حملة ترامب في بيان إن ترامب سيعود يوم الاثنين لأول تجمع انتخابي له منذ إصابته بكورونا.

ويم الخميس الماضي، قال طبيب ترامب إن الرئيس أكمل مسار علاجه لفيروس كورونا وحالته مستقرة منذ عودته إلى البيت الأبيض ويمكن أن يعود للمشاركة في المناسبات العامة اعتبارا من يوم السبت.