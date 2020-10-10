إيران: استمرار عمل الآلية المالية السويسرية رغم الحظر الأمريكي

قال رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران وسويسرا، شريف نظام مافي، إن الحظر الأمريكي الجديد الذي طال 18 مصرفا، لم يؤثر سلبا على التجارة الإنسانية مع سويسرا.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، عن نظام مافي أن سويسرا أرسلت 3 حمولات دوائية عبر الآلية المالية الإنسانية على مدى الأشهر الثلاثة الماضية إلى إيران، وأن اتفاق البلدين المتعلقة باستخدام هذه القناة الإنسانية، نظمت بالشكل الذي لا يسمح للحظر الأمريكي القديم والجديد أن يخل بها، وإنما سيتيح للتجار استيراد السلع الأساسية، مثل الدواء ومحاصيل الحبوب دون مشاكل تذكر.

وأشار إلى أن الحظر الجديد لم يخل بعد بنظرية القناة المالية الإيرانية مع سويسرا، حيث لم يجر أي تغير من حيث الأداء في مسار هذه الآلية الانسانية.

ووصف نظام مافي الحظر المعلن خلال المرحلة الراهنة على بلاده بأنه خطوة استعراضية من جانب الفريق الأمريكي المرشح للفشل في الانتخابات الرئاسية، وذلك لغرض عرقلة ظروف الإدارة الأمريكية القادمة، في سياق رفع الحظر أو تطبيع العلاقات مع إيران.

ويذكر أن الإدارة الأمريكية أعلنت في 8 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عن قرارها بإدراج أسماء 18 مصرفا إيرانيا على قائمة الحظر الجديد الذي يصب في تشديد الضغوط على البلاد.