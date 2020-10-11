فيروس كورونا يقتل 10 آلاف حيوان في أمريكا بعد انتقاله من البشر

نفقت الآلاف من حيوانات المنك في مزارع الفراء، في يوتا وويسكونسن الأمريكيتين، بعد سلسلة من تفشي فيروس كورونا، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

في ولاية يوتا، فقد مربي الماشية ما لا يقل عن 8000 من المنك بسبب "كوفيد 19" بين الحيوانات الشهيرة بالفراء الحريري الفاخر، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن".

يوم الجمعة، قال كيفن هوفمان، المتحدث باسم وزارة الزراعة والتجارة وحماية المستهلك في ولاية ويسكونسن، إن 2000 منك مات بسبب فيروس كورونا في إحدى المزارع.

وقال هوفمان في بيان إن المسؤولين فرضوا الحجر الصحي على المزرعة، مما يعني أنه لا يجوز للحيوانات أو المنتجات الحيوانية مغادرة مقر مقاطعة تايلور.

ظهر الفيروس لأول مرة في الحيوانات في أغسطس/ آب، بعد فترة وجيزة من مرض عمال المزارع في يوليو/ تموز، وفقًا للدكتور دين تايلور، الطبيب البيطري في ولاية يوتا.

تظهر الأبحاث الأولية أن الفيروس انتقل من البشر إلى الحيوانات، وحتى الآن لم تسجل أي حالة عكس ذلك.