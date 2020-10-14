فرنسا... حكم بحبس جزائري 28 عاما ومنعه من دخول البلاد

قضت محكمة فرنسية، اليوم الأربعاء، بالسجن 28 عاما على الجزائري فريد أيكن، لإدانته بمهاجمة اثنين من أفراد الشرطة، قبل نحو 3 سنوات.

وأدانت محكمة الجنايات الخاصة الجزائري بتهم مهاجمة رجال شرطة بمطرقة وجرح أحدهم أمام كاتدرائية نوتردام في باريس في يونيو/ حزيران 2017 بعدما أعلن ولاءه لتنظيم "داعش" الإرهابي، بحسب وكالة "فرانس برس".

وحكم على الطالب الجزائري السابق، البالغ من العمر 43 عاما، بمنعه من دخول الأراضي الفرنسية نهائيا.