إيطاليا تدرس فرض قيود جديدة لمواجهة كورونا

قال جيوفاني توتي، رئيس منطقة ليجوريا في شمال غرب إيطاليا، اليوم السبت، إن الحكومة تدرس تشديد القيود على مستوى البلاد لمواجهة ارتفاع عدد حالات الإصابة بكوفيد-19.

وأضاف توتي، بحسب وكالة "رويترز"، أن وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانزا، اجتمع مع السلطات المحلية اليوم لمناقشة الخطوات الجديدة المحتملة.

وقال توتي "نعكف على بحث بعض الإجراءات"، مضيفا أن الحكومة ستحث المدارس على التناوب بين الدروس عبر الإنترنت وحضور الطلبة في المدارس، كما ستطلب من الشركات التوسع في العمل عن بعد.

لكنه قال إن المسؤولين في الوقت الحالي لن يفرضوا حظر التجول أثناء الليل ولن يفرضوا المزيد من القيود على الحانات والمطاعم.

وقالت وسائل إعلام إيطالية إن إجراءات جديدة ربما توافق عليها الحكومة يوم الاثنين.

وسجلت إيطاليا 10010 إصابات جديدة أمس الجمعة، وفقا لوزارة الصحة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ بداية ظهور المرض في البلاد.

ووفقا للأرقام الرسمية، فإن البلاد لديها ثاني أعلى عدد من الوفيات في أوروبا، بعد بريطانيا، حيث سجلت أكثر من 36 ألف حالة منذ بدء انتشار المرض في فبراير/ شباط.