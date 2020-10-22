فرنسا تفرض حظر تجوال على 46 مليون مواطن في 54 منطقة جراء تفشي كورونا

قررت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، توسيع نطاق حظر التجوال المفروض على 16 منطقة ليشمل 38 منطقة إضافية ابتداء من ليل يوم غد الجمعة، لمدة 6 أسابيع.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس في مؤتمر صحفي: "قررنا فرض حظر التجوال على 38 منطقة إضافية والفيروس ينتشر اليوم على كامل الأراضي".

🔴 Le Premier ministre Jean Castex a annoncé l’extension du #CouvreFeu21h à 38 nouveaux départements



"Le couvre-feu à 21 h sera étendu dès demain" 👉 https://t.co/7il6l8IzGN pic.twitter.com/6iGpob3Sfi — Ouest-France (@OuestFrance) October 22, 2020

وحذر كاستيكس من خطورة الوضع الصحي، قائلا إن أوروبا تعيش اليوم موجة ثانية، مشيراً إلى أن "الوضع الصحي في فرنسا يتدهور الأسبوع تلو الآخر وعدد المصابين يرتفع".

وأشار إلى أن عدد المصابين تضاعف خلال الأسبوعين الأخيرين مما أدى إلى خلق ضغط كبير على أقسام العناية الفائقة حيث تخطى عدد المصابين بكورونا في العناية الفائقة نسبة الـ50 بالمئة من مجمل أسرة الإنعاش في بعض المناطق.

وعبر كاستيكس عن خشيته من تفاقم الوضع قائلاً: إن "الأسابيع المقبلة ستكون صعبة جدا وستشهد ارتفاعا في أعداد الوفيات"، داعيا المواطنين إلى مواصلة الالتزام بالقواعد الصحية ومنها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.