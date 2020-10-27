ترامب: تعيين باريت يوم تاريخي.. والقاضية: سأمارس مهامي بمعزل عن توجهاتي

أدت القاضية إيمي كوني باريت، اليمين الدستورية كقاضية في المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الثلاثاء (الاثنين بالتوقيت المحلي)، في احتفال أقيم في البيت الأبيض.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مراسم أداء اليمين: "أعلم أنك ستجعلينا جميعا فخورين للغاية".



وأضاف ترامب، "تعيين إيمي كوني باريت في المحكمة العليا يوم تاريخي للولايات المتحدة.. بلدنا مدين لزعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ وكذلك لرئيس اللجنة القضائية في المجلس".

وفي هذا الصدد قالت القاضية باريت، "إنه لشرف كبير أن يُطلب مني خدمة بلدي في هذا المنصب.. أن أقف هنا الليلة هذا يدعو للتواضع والفخر حقا.. أشكر مجلس الشيوخ على موافقته على تعييني. وأنا ممتن للثقة التي منحوتها لي".

وأضافت، "أشكر الرئيس ترامب على ترشيحي وسأمارس مهامي دون تفضيل وبمعزل عن توجهاتي الخاصة".

Justice Barrett becomes the fifth woman to serve on the highest court—and the first mother of school-aged children. pic.twitter.com/IAZjQccJab — The White House (@WhiteHouse) October 27, 2020

وأكد مجلس الشيوخ، ترشيح باريت بأغلبية 52 صوتا مقابل 48 صوتا، متماشيا تماما مع الخطوط الحزبية، لملء المنصب الشاغر الذي تركته الراحلة روث بادر جينسبيرغ، أحد الأيقونات الليبرالية.

تعزز هذه الخطوة الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا، والتي كانت تتمتع بفارق (5-4) حتى قبل وفاة جينسبيرغ، في سبتمبر/أيلول، لتصبح الآن (6-3).

وتعد تلك الخطوة انتصارا سياسيا كبيرا للرئيس دونالد ترامب قبل 7 أيام فقط من الانتخابات الرئاسية.

"We ask God to give you wisdom and courage." pic.twitter.com/94P8UlO8Xj — The White House (@WhiteHouse) October 27, 2020

وسعى ترامب لتسريع تأكيد باريت لأنه يشعر أن الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 3 نوفمبر/تشرين الثاني قد تبت فيها المحكمة العليا في نهاية المطاف.

وهو ما يعارضه الديمقراطيون، بحجة أن الفائز في الانتخابات هو من يحق له اختيار المرشح لملأ المنصب الشاغر.