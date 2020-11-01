بايدن للأمريكيين: نمتلك "القوة المطلقة" لا تفرطوا فيها

قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، إن الأمريكيين يمتلكون ما وصفه بـ "القوة المطلقة" داعيا إلى عدم التفريط فيها.

وكتب بايدن، على "تويتر"، اليوم الأحد: "نملك القوة المطلقة في أيدينا. إنها قوة الصوت الانتخابي".

وتابع: "لا تفرطوا فيها ولا تجعلوها تذهب سدى. ضعوا خطة للتصويت اليوم".

We have in our hands the ultimate power: the power of the vote.



Don’t let it go to waste. Make your plan to vote today. https://t.co/uoiVh9ZqzI — Joe Biden (@JoeBiden) November 1, 2020

ويسعى بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي، للفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها الثلاثاء المقبل.

ويقول بايدن إنه يجب على الأمريكيين أن يساهموا في إنهاء حكم الرئيس الحالي دونالد ترامب، ومنعه من الفوز بفترة رئاسية ثانية خلال الانتخابات المقبلة.

وحتى الآن شارك ملايين الأمريكيين في التصويت الإلكتروني عبر البريد للتسهيل على من لا يستطعيون الذهاب إلى اللجان الانتخابية، بينما لا يؤيد ترامب، المنتمي إلى الحزب الجمهوري تلك الفكرة.