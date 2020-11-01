مستشار بايدن: الـ "إف 35" لإسرائيل "حصرا" في الشرق الأوسط

قال مستشار للمرشح الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية جو بايدن، إن مقاتلات "إف 35"، مخصصة لإسرائيل حصرا في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم الأحد، تونى بلينكن مستشار بايدن للسياسة الخارجية لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأعرب بلينكن عن اعتراضه على قرار الرئيس دونالد ترامب بيع مقاتلات الشبح لدولة الإمارات، في إطار اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وألمح إلى أنه حال فاز بايدن في الانتخابات المقررة بعد غد الثلاثاء، فسيكون على إدارته النظر بجدية إلى بيع الـ "إف 35" للإمارات.

وقال بلينكن "من أجل الحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل في المنطقة بموجب القانون الأمريكي، يتعين على الإدارة المنتخبة التالية دراسة الموضوع بجدية".

والخميس الماضي، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر لها إن "البيت الأبيض أخطر الكونغرس بأنه ينوي بيع 50 مقاتلة من طراز "إف-35" من صنع شركة لوكهيد مارتن إلى دولة الإمارات".

وجاء ذلك بعد أيام من إصدار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس بيانا مشتركا أكدا فيه أن إسرائيل "لا تعارض بيع الولايات المتحدة أسلحة معينة إلى الإمارات"، في إشارة على ما يبدو للطائرات "إف-35".

ووقعت إسرائيل في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي اتفاق سلام مع الإمارات والبحرين في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي ترامب.

وفي 22 أكتوبر/تشرين أول المنصرم، وقع وزيرا الدفاع الأمريكي والإسرائيلي، على إعلان تتعهد واشنطن بموجبه بضمان التفوق النوعي لإسرائيل في المجال العسكري.

وقالت قناة "كان" الرسمية في حينه إن توقيع إعلان ضمان التفوق النوعي لإسرائيل، يأتي على خلفية سعي واشنطن لبيع مقاتلات "إف 35" إلى الإمارات.

يشار أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط حاليا التي لديها مقاتلات "إف 35" الأمريكية.

واشترت إسرائيل 50 مقاتلة "إف 35" من الولايات المتحدة في 2016 يتم تسليمها لسلاح الجو الإسرائيلي تباعا على مدى سنوات.