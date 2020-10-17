جريمة بشعة.. أم تقتل بناتها الثلاثة إحداهن عمرها 8 شهور وتتصل بالشرطة

هزت جريمة بشعة عاصمة النمسا فيينا بعدما قتلت أم بناتها الثلاثة الصغيرات بدون رحمة، ثم اعترفت على نفسها، مدعية أنها تريد الانتحار.

وبحسب "رويترز"، أعلنت الشرطة النمساوية أنها تحقق في موت 3 فتيات صغيرات إحداهن رضيعة في عقار بفيينا.

وقالت شرطة فيينا إن امرأة تبلغ من العمر 31 عاما اتصلت بالشرطة الساعة 5:20 صباحا (03:20 بتوقيت غرينتش) اليوم السبت وأبلغتها أنها قتلت أطفالها وأرادت الانتحار.

وتوجه رجال الشرطة إلى شقة في منطقة دوناوستادت بالمدينة حيث اعتقلوا امرأة كانت مصابة بجروح أحدثتها بنفسها.

وأوضحت الشرطة أنها عثر في مكان الحادث على جثث 3 فتيات صغيرات تتراوح أعمارهن بين 9 و3 سنوات و8 أشهر.

وأشارت إلى أنه تم نقل الطفلة الكبرى إلى المستشفى ولكن محاولات إنقاذها باءت بالفشل.

ووفقا للشرطة فإن أسباب الحادث غير معروفة في الوقت الحالي.