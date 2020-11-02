7 خطوات إلى البيت الأبيض... الجدول الزمني للانتخابات الأمريكية

تنطلق، غدا الثلاثاء 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، انتخابات الرئاسة الأمريكية ويبدأ الناخبون في الإدلاء بأصواتهم داخل اللجان الانتخابية.

ويشارك الناخبون الأمريكيون للاختيار بين الرئيس الحالي دونالد ترامب، الذي يسعى للحصول على فترة رئاسية ثانية، وبين المرشح الديمقراطي جو بايدن، الذي يريد إزاحته والوصول إلى البيت الأبيض في 20 يناير/ كانون الثاني 2021.

لكن اختيار الرئيس المقبل لا يتم بخطوة واحدة، وإنما يمر بـ 7 خطوات تبدأ بيوم التصويت وتنتهي بحلف اليمين قبل الانتقال إلى البيت الأبيض يوم 20 يناير، حسبما ذكر موقع "شير أمريكا" الأمريكي.

وأورد الموقع الخطوات السبع التي يتم اتباعها ليصل الرئيس المقبل إلى البيت الأبيض، مشيرا إلى أنه خلال يوم الانتخاب تختار الأحزاب السياسية في كل ولاية أعضاء "المجمع الانتخابي" الذين يجتمعون بعد يوم الانتخابات لاختيار رئيس للبلاد.

وتابع: "يرى الناخبون أسماء مرشحي الرئاسة في بطاقة الاقتراع، لكن أصواتهم في الواقع تختار أعضاء المجمع الانتخابي الذين تعهدوا باختيار هؤلاء المرشحين".

وأوضح الموقع: "يجتمع أعضاء المجمع الانتخابي في ولاياتهم في ديسمبر/ كانون الأول، للإدلاء بأصواتهم لاختيار الرئيس ونائب الرئيس"، مضيفا: "يتم إرسال النتائج إلى رئيس مجلس الشيوخ، الذي يعتبر في ذلك الوقت نائب الرئيس الأمريكي".

وتابع الموقع: "ثم يجتمع الكونغرس في أوائل يناير/ كانون الثاني، لفرز وحساب الأصوات، وبعد ذلك يعلن رئيس مجلس الشيوخ الفائزين". ولفت الموقع إلى أنه في 20 يناير ظهرا، يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية ويصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

يقول غاري غريغ، مدير مركز ماكونيل بجامعة لويزفيل، إن مفهوم المجمع الانتخابي يصعب شرحه. فكل ولاية تحصل على عدد من أعضاء المجمع الانتخابي يماثل عدد أعضائها بمجلس النواب الأميركي بالإضافة إلى اثنين آخرين لأن كل ولاية لديها عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي.



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7 خطوات... الجدول الزمني للانتخابات الأمريكية من التصويت إلى حلف اليمن

1- يوم التصويت

في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، يبدأ الناخبون الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع المخصصة لذلك.

يختار الناخبون المرشح الرئاسي، الذين يريدون أن يصوت له أعضاء المجمع الانتخابي في الولاية، التي تستخدم نتائج التصويت في تحديد أعضاء المجمع الانتخابي.

2- اعتماد نتائج الانتخابات

يتم ذلك في الفترة من منتصف نوفمبر حتى 14 ديسمبر/ كانون الأول 2020، ويتم فيها اعتماد نتائج الانتخابات من قبل حكام الولايات.

3- تأكيد التعيين

في 8 ديسمبر، تتخذ الولايات قرارات نهائية في أي جدل حول تعيين أعضاء المجمع الانتخابي فيها ويكون ذلك قبل 6 أيام من اجتماعهم.

4- تصويت المجمع الانتخابي

في 14 ديسمبر، يجتمع أعضاء المجمع الانتخابي في ولاياتهم ويصوتون لاختيار الرئيس ونائب الرئيس عبر صناديق اقتراع منفصلة.

5- لقاء رئيس مجلس الشيوخ ورئيس سجل المحفوظات

في 23 ديسمبر، يلتقي رئيس مجلس الشيوخ ورئيس سجل المحفوظات والأصوات الانتخابية لأعضاء المجمع الانتخابي في موعد لا يتجاوز 9 أيام بعد انعقاد المجمع.

6- جلسة لحساب الأصوات

في 6 يناير، يرأس نائب الرئيس بصفته رئيس مجلس الشيوخ الجلسة التي يتم فيها حساب الأصوات.

وإذا لم يحرز أي مرشح انتخابي 270 صوتا لتحقيق الأغلبية من بين 538 صوتا، عندها يقرر رئيس مجلس النواب اختيار الفائز.

7- حلف اليمن

في 20 يناير/ كانون الثاني 2021، يؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب، اليمن الدستورية ويصبح رئيس أمريكا.

وتجري انتخابات الرئاسة الأمريكية، غدا الثلاثاء 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ومن المقرر أن تحسم الصراع الذي يحتدم بين دونالد ترامب، الرئيس الجمهوري الذي يسعى للحصول على دورة رئاسية ثانية وجو بايدن، المرشح الديمقراطي، الذي يسعى لإزاحة ترامب وتولي منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

ويسعى بايدن للفوز في الانتخابات الرئاسية لإنهاء فترة حكم ترامب، الذي يقول إنه فشل في مواجهة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ويقول إنه "يجب على الأمريكيين أن يساهموا في إنهاء حكم الرئيس الحالي دونالد ترامب، ومنعه من الفوز بفترة رئاسية ثانية خلال الانتخابات المقبلة".