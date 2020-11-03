"750 كيلو غرام"... الشرطة الإسرائيلية تضبط أضخم شحنة "كوكايين" في تاريخ البلاد.. فيديو

أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن ضبط شحنة كوكايين، اليوم الثلاثاء، هي الأضخم في تاريخ البلاد.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على شحنة ضخمة لمئات الكيلوغرامات من الكوكايين في منطقة كريات ملاخي.

כ-750 ק״ג סמים מסוג קוקאין אותרו באיזור קרית מלאכי, המשטרה פתחה בחקירה@Itsik_zuarets

(צילום: דוברות משטרה) pic.twitter.com/2C94tX2tKB — כאן חדשות (@kann_news) November 3, 2020

وذكرت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الشرطة تمكنت من ضبط نحو 750 كغم من الكوكايين، هي الأكبر في تاريخ البلاد، والتي تقدر بنحو ربع مليار شيكل (ما يعادل نحو 74 مليون دولار أمريكي)

وأكدت القناة أن الشرطة الإسرائيلية قررت فتح تحقيق عاجل في الواقعة.