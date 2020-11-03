ترامب يشكك مجددا... "من حق أمريكا معرفة رئيسها في يوم الاقتراع"

أثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مرة أخرى، الشكوك حول عملية فرز الأصوات بعد يوم الانتخابات، قائلا إن بلاده "يحق لها" معرفة من فاز يوم الاقتراع.

وقال ترامب، خلال زيارة لمكاتب اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في أرلينغتون في ولاية فيرجينيا: "يجب أن يكون لديك موعد، والموعد سيكون 3 نوفمبر. ويجب أن نعرف من فاز في 3 نوفمبر"، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وتشير تصريحات ترامب بشكل أساسي إلى خلافه مع رفض المحكمة العليا الأمريكية التدخل في قرار يسمح لولاية بنسلفانيا بمواصلة فرز الأصوات المرسلة بالبريد والتي تم استلامها بعد ثلاثة أيام من الانتخابات.

وجاءت هذه الخطوة بسبب تعقيدات لوجستية حيث تتعامل البلاد مع جائحة فيروس كورونا، مما أدى إلى تدفق بطاقات الاقتراع بالبريد. يُنظر إلى ولاية بنسلفانيا على أنها ولاية متأرجحة الهوى ومهمة في الانتخابات.

وقال ترامب، في الوقت الذي أدلى فيه الأمريكيون بأصواتهم في جميع أنحاء البلاد ومع وجود أكثر من 100 مليون شخص أدلى بأصواتهم في وقت مبكر:

لا يمكنك تأخير هذه الأشياء لعدة أيام وربما أسابيع، لا يمكنك فعل ذلك، العالم كله ينتظر، هذا البلد ينتظر.

ولدى سؤاله عما إذا كان قد كتب خطاب انتصار أو تنازل، قال ترامب إنه لم يكتب، مضيفا: "كما تعلم، الفوز سهل، الخسارة ليست سهلة أبدا، ليست كذلك بالنسبة لي".