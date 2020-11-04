الجيش الإيراني: جاهزون لمواجهة أي تهديد والتصدي له

أكدت القوات المسلحة الإيرانية، أنها مستعدة لمواجهة أي تهديد والتصدي له، مشددة على أنها ملتزمة بتلبية أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة.

قال نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، العميد قرائي آشتياني، إن "هذه المناورات (فدائيو الولاية الجوية) هي بالإساس تعني تبلور الاقتدار الوطني، وكما شاهدتم فقد تدرب طيارو القوة الجوية للجيش في هذه المناورات جيدا على الأساليب المدمجة، وأثبتوا أن القوة الجوية قادرة على الاستفادة من طائراتها ومسيراتها بشكل مدمج في مختلف المناورات، حسب وكالة "فارس".

وأضاف آشتياني "تم خلال هذه المناورات استخدام المعدات الحديثة التي صممتها وصنعتها وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، من قبل طيارين مخضرمين وشباب في تدريبات عملية، وقد شاهدتم إن القنابل التي ألقيت والصواريخ التي أطلقت أصابت أهدافها المحددة مسبقا".

وأردف أن "استعراض جاهزية القوات المسلحة الإيرانية تمثل أهم رسالة لمناورات "فدائيو الولاية" الجوية التاسعة"، وقال: إن "كل أعدائنا يدركون أن قواتنا المسلحة جاهزة ومستعدة لمواجهة أي تهديد والتصدي له، وهي ملتزمة بتلبية أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة وتنفيذها، ومثلما أثبتت حتى الآن جيدا فإنها متواجدة في جميع الميادين المطلوبة وتنفذ المهام الموكلة اليها بالنحو المطلوب".

وكان سلاح الجو الإيراني أعلن أن قاذفاته تمكنت من تدمير أهداف افتراضية للأعداء في مناورة "فدائيو الولاية". وقال العميد طيار فرهاد كودرزي، المتحدث باسم مناورات "فدائيو الولاية" في نسختها التاسعة، إنه في "اليوم الثاني من المرحلة الرئيسية والعملانية للمناورات شاركت قاذفات ومقاتلات من طراز "إف 4" بتدمير الأهداف الافتراضية للأعداء".