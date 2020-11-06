"لن أستطيع النوم ليلا"... عجوز أمريكية تعبر عن فرحتها بلقاء بايدن.. فيديو

ويوضح مقطع الفيديو، العجوز وهي ترتجف من شدة سعادتها بلقاء بايدن، الذي دعاها لالتقاط صورة تذكارية، أثناء المراحل الأخيرة من فرز أصوات الانتخابات الرئاسية.

​وتمكن بايدن من زيادة الفارق الذي يتقدم به على منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب في ولايتي جورجيا وبنسلفانيا الحاسمتين، اليوم الجمعة وبات قاب قوسين أو أدنى من الفوز في سباق البيت الأبيض بعد ثلاثة أيام من إغلاق مراكز الاقتراع.

وقال مركز إديسون للأبحاث إن بايدن حصل على 253 صوتا في المجمع الانتخابي الذي يحدد الفائز مقابل 214 لترامب. والفوز في بنسلفانيا وأصواتها العشرين في المجمع الانتخابي سيمنح بايدن أكثر من الأصوات المطلوبة لحسم الانتخابات وعددها 270.

وسيصبح بايدن الرئيس المقبل للولايات المتحدة أيضا، إذا فاز باثنتين من الولايات الثلاث: جورجيا ونيفادا وأريزونا، ولا تزال عملية فرز الأصوات جارية في كل تلك الولايات، لكنه متقدم فيها بفارق طفيف، اليوم الجمعة.