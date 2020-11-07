روحاني يكشف لأول مرة عن آماله من الإدارة الأمريكية المقبلة

عبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، عن أمله بأن "تحترم الإدارة الأمريكية المقبلة القوانين والقرارات الدولية، وأن تدرك أن طريق العقوبات كان غير صحيح".

وقال روحاني، خلال اجتماع الحكومة، "نأمل من الإدارة المقبلة أن تدرك أن العقوبات لن تحقق أهدافها"، مضيفا أنه "لا بد للإدارة الأمريكية المقبلة من أن تتعظ من السنوات الثلاث الماضية وأن تستسلم للقوانين والمقررات الدولية وتعود إلى تنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي ويلمس الشعب الإيراني ثمار صبره وصموده"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف الرئيس الإيراني، أن بلاده "صمدت بشكل منقظع النظير في وجه الإرهاب الاقتصادي الأمريكي"، مؤكدا أنها ستواصل "الصمود والمقاومة إلى حين أن تستسلم أمريكا أمام القانون والمقررات الدولية".

كما تحدث الرئيس الإيراني، مؤخرا، عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قائلا: "ستحدد نتيجة الانتخابات الليلة أو غدا. لا يهمنا من سيصبح رئيسا للولايات المتحدة، لكن حاكم الببيت الأبيض والحكومة المقبلة سيخضعان بلا شك للشعب الإيراني".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أكدت في وقت سابق اليوم، أن "نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لن تؤثر على سياسات إيران المبدئية". وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي، في مقابلة مع إذاعة طهران، إن "نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لن تؤثر على السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وردا على احتمال عودة الرئيس الأمريكي الجديد إلى الاتفاق النووي ورد فعل إيران، قال عراقجي: "من السابق لأوانه الحديث حول هذا الموضوع، هناك العديد من التحديات، ولكن علينا أولا أن ننتظر ونلاحظ السياسات الجديدة المحتملة في الولايات المتحدة".