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    الممثلة الإسرائيلية جال جادوت

    ممثلة إسرائيلية تهنئ بايدن.. وهذا ما حدث لها

    © REUTERS / MARIO ANZUONI
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    لم تتوقع نجمة هوليود الإسرائيلية، غال غادوت، ما ستتعرض له بعد أن هنأت الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

    وكتبت جادوت، في منشور نشرته بحسابها على فيسبوك وإنستغرام، بعد ساعات من إعلان وسائل إعلام أمريكية فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن: "الشعب قال كلمته. مبروك لجو بايدن و(نائبته) كامالا هاريس".

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    The People have spoken! Congratulations to @joebiden & @kamalaharris 🙏🏻🇺🇸

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    ورغم حصول المنشور سريعا على أكثر من مليون إعجاب، إلا أنها لاقت في المقابل، هجوما عنيفا من قبل منتقدين، بحسب صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية.

    وكتب أحد المعلقين مخاطبا غادوت: "أصبحتْ الآن ليبرالية في هوليود. نسيتْ ما هو جيد لبلدها". وكتب آخر "عار عليك"، وعلق ثالث "ما كان عليك الركض وراء القطيع".

    وقال أحد متابعي غادوت: "هذا ما يبدو عليه الشخص الذي يبيع روحه ... بالمال لا تذهب إلى القبر".

    وكتبت أخر: "أشعر بالخجل لأن يهودية مثلك تنشر مثل هذا البوست المخجل"، مضيفا "لم يكن لإسرائيل رئيس أفضل من ترامب. عار عليك".

    ومؤخرا، احتلت الممثلة الإسرائيلية المركز الثالث في قائمة أكثر الممثلات ربحا في هوليوود وفقا لمجلة "فوربس".

    وأثارت الممثلة الإسرائيلية، غال غادوت، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، بعد إعلانها تجسيد شخصية "كليوباترا"، ملكة مصر على شاشة السينما.

    واستنكر مغردون اختيار إسرائيلية الجنسية لتجسيد ملكة مصر، معتبرين أنه كان ينبغي أن تفوز امرأة عربية أو سوداء بهذا الدور.

    ونالت غال غادوت شهرتها من تجسيد دور البطلة الخارقة "واندر وومان"، المستوحاه من مجلات "دي سي" الهزلية الأمريكية.

    ومن المقرر أن يكون لغال غادوت حضورا في موسم 2020 السينمائي، من خلال الجزء الثاني من فيلم "واندر وومان"، الذي يحمل اسم "Wonder Woman 1984"، الذي تم تحديد موعد عرضه له، في 25 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

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    الكلمات الدلالية:
    دونالد ترامب, إسرائيل, جال جادوت, جو بايدن
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