أذربيجان تحتفل بعيد العلم الوطني... فيديو

احتفلت أذربيجان، يوم الاثنين 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعيد العلم الوطني في جميع مدنها وأقاليمها.

وتم تلوين شوارع عاصمة أذربيجان بألوان العلم الوطني، واحتفل السكان بيوم العلم بطريقة خاصة، حيث كانت ألوان العلم منتشرة في كل مكان.

ورفرف العلم الأذربيجاني على شرفات المنازل ونوافذ السيارات وفي أيدي الناس، ورصدت "سبوتنيك أذربيجان" احتفالات السكان أثناء الحرب الحالية على إقليم قره باغ.

وقرر العديد من المواطنين تكريس هذا اليوم "لإحياء ذكرى الشهداء" الذين قتلوا في الحرب الأخيرة، وكان زقاق الشهداء في العاصمة باكو مزدحمًا للغاية.

وتم إنشاء العلم الأذربيجاني ذو الألوان الثلاثة في 9 نوفمبر 1918 كعلم الدولة في اجتماع لحكومة جمهورية أذربيجان الديمقراطية، والذي استمر حتى أبريل/نيسان 1920.

بعد حصول البلاد على استقلالها في عام 1991، أعلن المجلس الأعلى لأذربيجان أن الألوان الثلاثة ذات النجمة الثمانية والهلال هي علم الدولة لجمهورية أذربيجان.