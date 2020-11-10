رغم وصف موقفه "بالمحرج"... بايدن لترامب: أتطلع للتحدث معك سيدي الرئيس

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن فريقه الانتقالي قد بدأ العمل على نشر التفاصيل حول كيفية معالجة تكاليف الرعاية الصحية والأدوية، موجها رسالة إلى الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وأضاف بايدن خلال مؤتمر في ولاية ديلاوير، إنه لا يوجد شيء يمكنه وقف انتقال السلطة في الولايات المتحدة بعد فوزه بالانتخابات، لافتا في هذا السياق إلى أن العملية تسير على قدم وساق رغم رفض الرئيس ترامب قبول نتائج الانتخابات، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وأشار إلى أن يتوقع التحدث إلى زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ قريبا، مضيفا في كلمة موجهة إلى ترامب: "سيدي الرئيس، أتطلع للتحدث معك"، مؤكدا أن موقف الرئيس الأمريكي من نقل السلطة ليس له عواقب كبيرة.

وتابع أن فشل ترامب في الاعتراف بفوزه "لا يغير ديناميكية" التخطيط للمرحلة الانتقالية، مضيفا أنه سيكون من الجيد تنازل ترامب له بعد الفوز في الانتخابات ولكن الأمر ليس جوهريا بالنسبة له رغم أنه يراه موقفا محرجا.

وأوضح الرئيس المنتخب، أنه يأمل في اختيار بعض الأشخاص لشغل المناصب الوزارية بحلول عيد الشكر، مضيفا أنه أبلغ العديد من قادة العالم أن "أمريكا عادت" وأنها ليست وحدها.

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر" أكد فيها أن الأمور لم تحسم بعد، واعدا أنصاره بانتصار قريب، قائلا:

نحقق تقدما كبيرا. ستظهر النتائج الأسبوع القادم. اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى.

و​أعطى وزير العدل الأمريكي بيل بار موافقته على إجراء تحقيقات حول احتمال حصول مخالفات في الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي يؤكد دونالد ترامب أنها شهدت عمليات "تزوير" من دون أن يوفر أي دليل عليها.