الصحة الروسية: تركيا تعرب عن اهتمامها بإنتاج لقاح "سبوتنيكV" في مصانعها

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الأربعاء، أن تركيا أعربت عن اهتمامها بتنظيم إنتاج لقاح "سبوتنيكV" في شركات الأدوية التركية.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة الروسية: "أبدى وزير الصحة التركي اهتمامه بتنظيم إنتاج لقاح "سبوتنيكV" في منشآت مصنعي الأدوية الأتراك بعد إجراء دراسات السموم المنصوص عليها في التشريعات المحلية".

وأضاف البيان أن "الجانبين قد اتفقا على البدء في تنفيذ الاتفاقات في الأيام القليلة المقبلة" وذلك بعد محادثات جرت أمس الثلاثاء.

وأعلنت مديرة المركز الوطني للبحوث الطبية للعلاج والطب الوقائي بوزارة الصحة الروسية، أوكسانا درابكينا، يوم الاثنين، أن مراقبة اللقاح المضاد لفيروس كورونا " سبوتنيك – V " لدى المواطنين، الذين تم تطعيمهم تظهر أن فعالية المستحضر تزيد عن 90%.

وقالت درابكينا للصحفيين: "بتكليف من وزارة الصحة الروسية، نقوم بمراقبة فعالية اللقاح "سبوتنيك – V" لدى المواطنين، الذين تم تطعيمهم... ووفقًا لملاحظاتنا، فإنه يمثل أيضًا أكثر من 90 في المئة، مضيفة أن ظهور لقاح فعال آخر هو بشرى سارة للجميع".

وكانت شركة الهندسة الحيوية الألمانية "بيونتيك" وشركة الأدوية الأمريكية "فايزر"، قد أعلنتا الاثنين، عن تجربة سريرية ناجحة للمرحلة الثالثة من لقاح ضد كورونا، من المتوقع تسجيله في تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. ووفقا لـ "بيونتيك" فإن اللقاح المرشح أثبت فعاليته بنسبة تفوق 90% للوقاية من "كوفيد-19".

وفي وقت سابق، أعلنت روسيا عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا في شهر أغسطس/آب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك – V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي".

وبدأت كثير من دول العالم رصد زيادات لافتة في معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد عقب الرفع التدريجي لإجراءات الحظر، ما دفع بعضها لإعادة فرض التدابير ولو بشكل مخفف.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، تجاوزت إصابات "كوفيد-19" حول العالم حاجز 50 مليون إصابة، توفي من بينهم أكثر من مليون و258 ألف شخص، فيما تعافى أكثر من 35 مليونا آخرين.