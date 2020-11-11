رئيس المكسيك يتمسك بعدم الاعتراف بفوز بايدن: "لسنا مستعمرة"

تمسك الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بموقفه بعدم تهنئة جو بايدن بفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال أوبرادور في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن الوقت ما زال مبكرا للغاية لاتخاذ مثل هذه الخطوة وإن بلاده "ليست مستعمرة".

وأضاف أوبرادورإنه لا ينحاز لأحد في الانتخابات الأمريكية وسوف ينتظر لحين النظر في الطعون القانونية التي قدمتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن الانتخابات، بحسب رويترز.

وقال لوبيز أوبرادور "لا يمكننا إصدار أي شكل من أشكال الاعتراف بحكومة لم تتشكل بعد بصورة قانونية وشرعية... هذا ليس من شأننا. هذا تدخل".

ويعتبر أوبرادور، ضمن عدد قليل من زعماء الدول الكبرى الذين اتخذوا هذا الموقف

وأُعلن نجاح المرشح عن الحزب الديمقراطي جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة في وقت يستمر فيه الرئيس ترامب وحزبه الجمهوري ومناصريه بالقول أن الانتخابات لم تحسم بعد.