"أصغر عميل سري"... فرنسا تكرم "بطلا" قتل بعمر 6 سنوات في الحرب العالمية... صور وفيديو

كرمت فرنسا أحد أصغر أبطال الحرب العالمية الثانية بوضع اسمه على نصب تذكاري بجانب أبطال الحرب الذين قتلوا في المعارك التي خاضها الحلفاء ضد النازية.

وضعت فرنسا نصبا تذكاريا خاصا بالطفل بعد عمليات بحث وتقصي كبيرة للوصول إلى البيانات والملفات القديمة التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية، حيث أكدت صحة أسطورته وبطولته التي تناقلتها الأجيال.

أصغر عميل سري في العالم

وكرمت الحكومة الطفل في حفل خاص أقيم قبل أيام في منطقة فيني بجانب مدينة ليموغوس وسط فرنسا.

عمل والد الطفل يوجين بينتي، المعروف باسم آتوس، كأحد أبطال المقومة الفرنسية ضد النازية، حيث أشرف على شبكة من المقاومين من مزرعته في إحدى قرى منطقة إكسي سور فيين.

ونفذ الطفل دور العميل السري حيث قام بتنفيذ عمليات إيصال الرسائل السرية إلى الشبكة الكبيرة من المقاومين في المزارع والمناطق المجاورة.

وبحسب صحيفة "بي بي سي" فقد فاجأ مارسيل (الطفل المكرم) الناس بذاكرته "المذهلة" وكان مؤتمنًا على توصيل رسائل لقادة المقاومة والتي أخفاها تحت قميصه.

قال مارك بينتي، حفيد والد مارسيل: إن الطفل نفذ مهماته مع "حقيبة مدرسته على ظهره لذلك لم يثير الشكوك"، وأضاف "لقد فهم (الطفل) كل شيء دفعة واحدة".

وقال إن مارسيل كان "سعيدًا بقضاء الوقت في الغابة مع مقاتلي المقاومة الفرنسية، المعروفين باسم المكييسارد، والتعرف على أساليبهم السرية".

France honours 6-year-old Quinquin, youngest wartime resistance hero https://t.co/wqY5jplNRA pic.twitter.com/NW8AENqF5U — FRANCE 24 (@FRANCE24) November 11, 2020

واستضاف يوجين (أب الطفل) وزوجته بول وأطفالهم الخمسة اجتماعات سرية في مزرعة مع مقاتلي المقاومة، حيث قاموا بإحدى المرات بإخفاء جندي مظلي بريطاني في الدور العلوي، وكان منزل العائلة كخلية نحل نشيطة في الليل.

توفي البطل الصغير المكرم أثناء قيامه بإيصال رسالة سرية لإحدى الجهات بطلق ناري عن طريق الخطأ في عام 1944.

VIDEO: 🇫🇷 France has paid tribute to a six-year-old boy regarded as its youngest-ever resistance hero, as part of the Armistice Day ceremonies in memory of those who died in World Wars I and II https://t.co/NKHcnO0lRu #Quinquin pic.twitter.com/0aGHpTLBPr — AFP News Agency (@AFP) November 12, 2020

وأمضى أحد أقرباء الطفل أعواما في البحث عن قصة مارسيل، لأن السجلات الرسمية ركزت على مقاتلي المقاومة وعملياتهم وأهملت المساعدين، وجمع الكثير من البيانات عنه ليتم تكريمه لاحقا كأحد أبطال الحرب العالمية الثانية.