تقرير: ما السر وراء فشل صاحب نوبل للسلام في إبعاد إثيوبيا عن الحرب الأهلية

فشل آبي أحمد، رئيس الحكومة الإثيوبية، وصاحب جائزة نوبل للسلام، في إبعاد بلاده عن براثن الحرب الأهلي.

وقالت مجلة "تايم" الأمريكية في تقرير لها إن خطة آبي أحمد، من أجل انتقال سلمي وديمقراطي للسلطة في إثيوبيا، كان محكوما عليها بالفشل منذ البداية.

ورصدت المجلة الأمريكية في تقريرها الأسباب والأسرار، التي أدت إلى فشل الذريع لصاحب نوبل للسلام، وهذا ما يؤكد، بحسب "تايم" أن جائزة نوبل للسلام لا تضمن بالضرورة السلام.

ليس إثيوبيا فقط

في 4 نوفمبر، في محاولة لتأكيد السيطرة المركزية، أطلق آبي أحمد عملية عسكرية في ولاية تيغراي الشمالية شبه المستقلة بعد اشتباكات بين قوات الأمن التابعة لحزب سياسي محلي والقوات الفيدرالية. وأعلن حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في المنطقة، وتم قطع جميع خدمات الإنترنت والهاتف والخدمات المصرفية.

الآن المنطقة بأكملها معرضة لخطر زعزعة الاستقرار مع دخول حكومة أبي الأسبوع الثاني من العمليات العسكرية.

ولكن ليس استقرار إثيوبيا فقط هو المهدد، ولكن جيرانها في السودان والصومال وإريتريا.

حيث أخبرت المنظمات الإنسانية في السودان أنه يوجد ما لا يقل عن 11 ألف إثيوبي من تيغراي قد فروا عبر الحدود، وأنهم يستعدون لاستقبال 200 ألف آخرين. ونصف اللاجئين أطفال.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن ما يقرب من تسعة ملايين شخص معرضون بشدة لخطر التأثر بالتصعيد، مما قد يؤدي إلى نزوح جماعي.

ويقول دينو ماهتاني، نائب مدير مجموعة الأزمات الدولية لأفريقيا: "إنه وضع متفجر حقًا، برميل بارود يمكن أن ينفجر في المنطقة ما لم يتم العثور على وسائل خفض التصعيد بشكل عاجل".

بفشله في الحفاظ على السلام في بلاده، قد يقوض آبي جهوده للفوز بالجوائز في أماكن أخرى.

ويقول سكان تيغراي إن الغارات العسكرية، التي تشمل غارات جوية، هي مقدمة لحرب أهلية. تفضل الحكومة الفيدرالية تسميتها "محاولة لاستعادة سيادة القانون" بعد أن اتهمت مقاتلين من الحزب الحاكم المحلي، جبهة تحرير تيغراي الشعبية، بمهاجمة مركز دفاع حكومي، وأسر الجنود، ومحاولة سرقة المدفعية والمعدات العسكرية.

وفي كلتا الحالتين، أفادت تقارير إنسانية بمقتل المئات من الجانبين. تزعم الإذاعة الحكومية أن قوات الدفاع الإثيوبية قتلت 550 من مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وهو رقم يجادله قادة المنطقة. مع حظر الاتصال من المنطقة بالكامل تقريبًا، من الصعب التحقق من الحسابات من أي من الجانبين.

شهور الاستفزاز والتحريض

وفي بيان بالفيديو نُشر في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، أدان آبي أحمد ما وصفه بشهور من "الاستفزاز والتحريض" في جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي، قائلاً إنه ليس أمامه خيار سوى شن العملية العسكرية من أجل "إنقاذ البلاد".

قد يشكل سكان تيغراي 6% فقط من سكان إثيوبيا البالغ عددهم 110 ملايين نسمة، لكن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي سيطرت على الجيش والحكومة الإثيوبيين طوال معظم العقود الثلاثة الماضية، حتى تولى أبي منصبه في عام 2018.

وحرمت إصلاحات آبي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي من الكثير من قوتها. إن مبادرات السلام التي قدمها لإريتريا، التي كانت متورطة في حرب وحشية في تيغراي 1998-2000، أدت إلى مزيد من نفور القيادة الإقليمية.

كما استهدفت حكومة آبي المركزية سماسرة السلطة البارزين في التيغرايين في تحقيقات الفساد على مستوى البلاد.

بكل المقاييس، كانت التحقيقات مبررة، لكنها ألهبت قادة تيغراي، الذين شعروا أن تجاوزات القادة الآخرين من غير التيغرايين في النظام السابق لم يلاحظها أحد.

المجموعات الإثنية الأخرى في إثيوبيا، التي شوهها عصر الهيمنة السياسية لتيغراي، تراكمت في حملة التشهير، وزادت من الشعور بالضحية وأثارت صرخة حشد قوية من أجل مزيد من الاستقلال.

زيارة سابقة

وقالت "تايم" إنها زارت عاصمة تيغراي، ميكيلي، في مارس/آذار 2019، وكانت المنطقة بالفعل تستعد للقتال.

وحذر ديبرتسيون جبريمايكل، رئيس جبهة تحرير شعب تيغراي، في مقابلة: "نشعر أننا مستهدفون".

وتابع بقوله "يجب أن يفهم آبي أن الناس ليسوا سعداء، ويجب معالجة هذه المظالم في أسرع وقت ممكن".

في ذلك الوقت، كان جبريمايكل يشعر بقلق عميق من أن حملة أبي الإصلاحية والدعوة إلى الوحدة الوطنية ستحول البلاد بعيدًا عن ميزان القوى الفيدرالي إلى دولة مركزية، مع مساحة ضئيلة للاستقلال العرقي والثقافي واللغوي.

وقال جبريمايكل

"يجب على شعوب كل منطقة أن يحكموا أنفسهم وينتخبوا قادتهم ويستخدموا لغتهم الخاصة. لتفكيك الفيدرالية باسم الوحدة ، سيؤدي ذلك إلى الصراع ".

رسالة غير مفهومة

يبدو أن آبي لم يفهم الرسالة. في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تخلص من تحالف الأحزاب الإقليمية الذي حكم البلاد لمدة 27 عامًا لصالح حزب واحد للرخاء.

ورفضت جبهة تحرير تيغراي الانضمام، وأقال أبي جميع الوزراء المتبقين من جبهة تحرير تيغراي من حكومته، مما أدى بشكل أساسي إلى عزل تيغراي عن السلطة.

بعد ذلك، بسبب جائحة "كوفيد 19"، أعلن أن الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في أغسطس 2020 ستؤجل حتى عام 2021.

لم يكن تيغراي يمتلكها. أجرت الولاية انتخاباتها الخاصة في سبتمبر. ليس من المستغرب أن جبهة تحرير تيغراي فازت بسهولة. أعلنت الحكومة الفيدرالية أن الانتخابات باطلة وردت بوقف التمويل.

بعد ذلك، في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، صنف البرلمان الفيدرالي الإثيوبي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على أنها جماعة إرهابية، وأغلق الباب أمام أي حل تفاوضي.

ويقول زاديق أبرهة، وهو وزير في حكومة آبي أحمد: "لقد تجاوزت جبهة تحرير تيغراي خطاً أحمر".

وتابع بقوله

"رئيس الوزراء ملتزم بالسلام. لقد جلب السلام لبلدنا، وكان قادرًا على حل النزاع الطويل بين إثيوبيا وإريتريا، لذلك عندما تصل إلى سجله لا يوجد شك. المشكلة ليست هو، بل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ".

على الرغم من أن اتهامات الحكومة لجبهة تحرير تيغراي بارتكاب أعمال إرهابية في جميع أنحاء البلاد يبدو أنها تفتقر إلى الأدلة، فإن قادة تيغراي لم يفعلوا الكثير لتهدئة الأجواء.

ويقول جود ديفيرمونت، مدير برنامج إفريقيا لمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن العاصمة، ومسؤول الاستخبارات الوطنية الأمريكية لأفريقيا: "يستحق التيغرايون قدرًا كبيرًا من اللوم لمواصلة تلك الانتخابات كما فعلوا".

وتابع بقوله "من عام 2015 إلى عام 2018، كانت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي معاقة وعنيدة ومقاومة واستفزازية طوال هذه العملية برمتها".

ومع ذلك، يلاحظ أنه كان ينبغي على الحكومة الفيدرالية بذل المزيد من الجهد لمعالجة بعض مخاوفهم قبل الوصول إلى هذه النقطة.

توتر مصيري

قبل الأسبوع الماضي، لم تكن الحرب النتيجة الحتمية لتزايد التوترات. الآن قد يكون ذلك هو الواقع.

وقال أبرهة إن النتيجة الوحيدة المقبولة للعملية العسكرية في تيغراي هي أن "المجلس العسكري لجبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي يتنحى، ويستسلم، ويواجه محاكمة. لم تخرق قيادة جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي القانون فحسب، بل ساعدت ومولت وحرضت وخططت لهذا الهجوم الإرهابي".

وأتبع بقوله

"لا يمكننا التفاوض مع منظمة إرهابية ضالعة في قتل أفراد من قوة دفاعنا الوطني".

ويدعي المسؤول الإثيوبي أن القوات الفيدرالية قد حققت بالفعل اختراقات كبيرة في تيغراي، ويقدر أنها ستنجح في تحقيق أهدافها في غضون أيام.

في حين أنه من المستحيل تقييم الوضع على الأرض - لا تزال هناك تقارير عن الغارات الجوية المستمرة - لن يستسلم تيغراي بسهولة.

ويقدر ماهتاني من مجموعة الأزمات الدولية أنه بين الميليشيات المحلية وقوة شبه عسكرية كبيرة مدربة تدريباً جيداً، يمكن أن يصل عدد قوات تيغراي إلى 250 ألف جندي، ويبدو أن جبهة تحرير تيغراي تتمتع بدعم ما يقرب من ستة ملايين شخص في المنطقة.

وفي مارس 2019، تفاخر رئيس جبهة تحرير تيغراي، جبريمايكل، بأن الحرب مع إريتريا قد شحذت مهاراتهم، وأنه "حتى كبار السن كانوا يعطونني الرماح" لمواجهة الحكومة المركزية.

وفي 12 نوفمبر، أعلنت جبهة تحرير تيغراي حالة الطوارئ الخاصة بها ودعت جميع سكان تيغراي إلى "الدفاع عن أمن ووجود شعب تيغراي وسيادتهم".

أين إريتريا؟

في حالة تصاعد القتال، قد يميل رئيس إريتريا، أسياس أفورقي، إلى إرسال قواته لدعم قوات أبي ضد الأعداء القدامى في الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي منذ الحرب.

ويزعم أعضاء بالفعل في جبهة تحرير تيغراي أن أفورقي أرسل مستشارين عسكريين إلى أديس أبابا للتشاور، وهناك تقارير عن مجندين إريتريين يحتشدون على الحدود.

ويقول ماهتاني، إن الحرب قد تجتذب أيضًا مجتمعات في شرق السودان، حيث تمتلك إثيوبيا وإريتريا وتيغراي حلفاء.

وإذا استمرت إثيوبيا في نقل وحداتها العسكرية من الصومال، حيث تعد أحد المساهمين الرئيسيين بقوات في مهمة الاتحاد الأفريقي، "فقد يحدث فراغ هناك".

ويتابع ماهتاني بقوله "هذه كارثة للمنطقة وأفريقيا والعالم."

حتى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، يقول إنه "قلق للغاية" من الوضع.

وكتب على تويتر في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، "إن استقرار إثيوبيا مهم لمنطقة القرن الأفريقي بأكملها. إنني أدعو إلى وقف فوري للتوترات وإيجاد حل سلمي للنزاع".

بدون مزيد من الضغط الخارجي على كلا الطرفين، من الصعب رؤية أين قد تبدأ التسويات الضرورية.

دعا كل من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي إلى وقف إطلاق النار والحوار، لكن حتى الآن، لا يبدو أن آبي أحمد يستمع.

لقد رفض بالفعل دعوة من قادة تيغراي لإجراء محادثات سلام نُشرت على فيسبوك.

وفقا لأبرهة، فإن تحقيق السلام للأمة يتطلب قتالا. لكن السلام بأي ثمن ليس نوع السلام الذي يمكن أن تتحمله إثيوبيا.