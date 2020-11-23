إدارة الخدمات العامة الأمريكية تقر بفوز بايدن بانتخابات الرئاسة

قالت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الاثنين، إن إدارة الخدمات العامة الأمريكية أخطرت الرئيس المنتخب جو بايدن بفوزه بالانتخابات وبدء العملية الانتقالية.

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن إدارة الخدمات العامة الأمريكية أخطرت الرئيس المنتخب جو بايدن بفوزه بالانتخابات وبدء العملية الانتقالية.

وأعلنت إميلي ميرفي، رئيسة إدارة الخدمات العامة الأمريكية، في خطاب إلى الرئيس المنتخب جو بايدن بدء الانتقال الأولي للسطلة.

وقالت ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها تعرضت للمضايقات من قبل فريق جو بايدن، ""أريدك أن تسمع مني مباشرة: لم أتعرض لضغوط أبدا فيما يتعلق بجوهر أو توقيت قراري. كان القرار قراري فقط".

وأضافت، "لم أتعرض لضغوط مباشرة أو غير مباشرة من قبل أي مسؤول في السلطة التنفيذية، بما في ذلك أولئك الذين يعملون في البيت الأبيض أو وكالة المخابرات العامة، لتأجيل هذا القرار أو لتسريع الإعلان عنه".



