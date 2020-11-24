ترامب يعطي الضوء الأخضر لبدء الانتقال لإدارة بايدن وفريق الرئيس المنتخب يعلق

علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الاثنين، على إعلان إميلي ميرفي رئيسة إدارة الخدمات العامة، تسليم السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال ترامب إنه أعطى إميلي ميرفي رئيسة إدارة الخدمات العامة الضوء الأخضر للمضي قدما في تسليم السلطة لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن رغم خططه لمواصلة إقامة دعاوى قانونية.

وأضاف ترامب في تغريدة "أود أن أشكر إميلي ميرفي في إدارة الخدمات العامة على التزامها وإخلاصها لبلدنا. تعرضت (إميلي) للمضايقات والتهديد والإساءة ولا أريد أن أرى ذلك يحدث لها أو لأسرتها أو لموظفيها في إدارة الخدمات العامة".

وتابع، "قضيتنا تمضي بقوة وسنواصل المعركة.. وأنا أؤمن أننا سننتصر، لكن لمصلحة بلادنا، أوصى بأن تقوم إميلي وفريقها بما يلزم عمله فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية وأبلغت فريقي بأن يقوم بالشيء ذاته".

وفي هذا الصدد قال فريق الرئيس المنتخب جو بايدن، إنه يرحب بقرار الرئيس ترامب بإتاحة عملية انتقال سلمي للسلطة".