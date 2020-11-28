جمهورية الجبل الأسود تمهل سفير صربيا 72 ساعة لمغادرة البلاد

أعلنت وزارة الداخلية بالجبل الأسود، في بيان يوم السبت، سفير صربيا "شخصا غير مرغوب فيه" لتدخله في الشؤون الداخلية للبلاد.

وبعد صدور البيان أعلنت صربيا سفير الجبل الأسود شخصا غير مرغوب فيه وأمهلته 72 ساعة لمغادرة البلاد، حسبما ذكرت رويترز.

وذكرت الوزارة في البيان أنه رغم تحذيرات شفهية ومكتوبة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، قال سفير صربيا إن جلسة البرلمان التي عُقدت عام 1918 وأُلغيت فيها سيادة الجبل الأسود كانت "تحررا".

وكان البلد الصغير الواقع على البحر الأدرياتيكي ويقطنه 600 ألف نسمة مملكة حتى عام 1918 عندما ألغى سيادته لينضم إلى يوغوسلافيا. وظل الجبل الأسود في اتحاد مع صربيا بعد انهيار يوغوسلافيا في مطلع التسعينيات من القرن الماضي وأعلن استقلاله في عام 2006.

في سياق آخر، قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوسيتش، يوم الخميس الماضي، إن بلاده تقترب من سيناريو كارثي بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، كما أشار إلى أن المستشفيات العامة في البلاد بلغت طاقتها القصوى مما يعزز المخاوف من عدم قدرة الدولة على التعامل مع الوباء.

يذكر أن البطريرك إيريني رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الصربية توفي يوم الجمعة الماضي، على أثر إصابته بكوفيد-19، بعد ثلاثة أسابيع على مشاركته بجنازة رئيس هذه الكنيسة في الجبل الأسود.