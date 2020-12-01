جوزيب بوريل: دون الاتفاق النووي ستصبح إيران قوة نووية

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتفاق النووي مع إيران مهم لأمن أوروبا، معتبرا أن اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده يعد عملا إجراميا.

وتابع بوريل: "يجب الكفاح للمحافظة على الاتفاق النووي مع إيران لأنه مهم لأمن أوروبا"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، التي أشارت إلى أن تصريحات بوريل جاءت خلال جلسة نقاشية في الذكرى العاشرة لتأسيس دائرة عمل الشؤون الخارجية الأوروبية.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "هناك من لا يريد للاتفاق النووي أن يصمد، لكننا حاولنا الحفاظ عليه بالرغم من انسحاب أمريكا"، مضيفا: "أتمنى أن نتمكن من جمع طهران وواشنطن، ومن عودتهما للالتزام الكامل بالاتفاق".

وقال جوزيب بوريل: "نتمنى أن نستطيع منع تحول إيران لقوة نووية"، مضيفا:

"دون الاتفاق النووي ستصبح إيران قوة نووية".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في مايو/ أيار 2018، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران عام 2015.