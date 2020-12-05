كامالا هاريس تدعو لارتداء زي خاص في يوم تنصيب الرئيس الجديد

نشرت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، تدوينة، دعت فيه الأمريكيين لارتداء زي خاص للاحتفال بيوم تنصيب الرئيس الجديد، المقرر الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن ، ليتولى مهام منصبه رسميا يوم 20 يناير/ كانون الثاني المقبل، وفقا للدستوري الأمريكي.

وقالت هاريس: "استعدوا للاحتفال يوم التنصيب بالزي الخاص بهذا اليوم"، وأرفقت تعليقها بصورة متحركة ترصد زيا يتكون من مجموعة من الأشياء التي تحمل اسمها واسم الرئيس المنتخب جو بايدن.

وعبر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، يوم الجمعة، عن عزمه تقليص حفل أداء اليمين من أجل السلامة خلال جائحة فيروس كورونا في تناقض حاد مع الرئيس دونالد ترامب الذي بدأت إدارته بخلاف بشأن حجم الحشود في حفل تنصيب الرئيس.

Get ready to celebrate Inauguration Day in style→ https://t.co/fG5DlqtPf1 pic.twitter.com/6TtSswD5v6 — Kamala Harris (@KamalaHarris) December 5, 2020

وقال بايدن إنه يتوقع أن يؤدي اليمين في 20 يناير كانون/ الثاني على المنصة التي تم بناؤها بالفعل على درجات مبنى الكونغرس الأمريكي لكنه يريد تجنب الحشود التي تتجمع عادةً لمشاهدة الحفل والعرض.