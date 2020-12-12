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    تطعيم أفراد الأسطول الشمالي الروسي على متن الفرقاطة الأميرال كاساتونوف بـ لقاح سبوتنيك V ضد فيروس كورونا في سيفيرومورسك، روسيا 2 ديسمبر 2020

    الصحة الإيرانية: "سبوتنيك v" ضمن اللقاحات التي سيتم شراؤها

    © Sputnik . Pavel Lvov
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    نوهت وزارة الصحة الإيرانية بالخبرة التي تمتلكها روسيا في استخدام التقنيات الجديدة لإنتاج لقاحات كورونا المستجد، مؤكدة أن اللقاح الروسي "سبوتنيك في" سيكون ضمن اللقاحات التي سيتم شراؤها.

    طهران- سبوتنيك. وقال رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والتعليم الطبي الإيرانية، كيانوش جهانبور، في مقابلة مع كالة سبوتنيك اليوم السبت: "بالنسبة للقاحات المنتجة في روسيا فنحن نمتلك فكرة جيدة عن لقاحين على الأقل. أعتقد أنه تم إجراء مفاوضات أولية مع بعض الأطراف إما من خلال الجهاز الدبلوماسي أو مع الشركات المنتجة".

    تطعيم أفراد الأسطول الشمالي الروسي على متن الفرقاطة الأميرال كاساتونوف بـ لقاح سبوتنيك V ضد فيروس كورونا في سيفيرومورسك، روسيا 2 ديسمبر 2020
    © Sputnik . Pavel Lvov
    رئيس مركز غمالي: لقاح "سبوتنيك V" يوفر مناعة لمدة عامين ضد فيروس كورونا

    وأضاف: "بالنظر إلى التقنية الجديدة المستخدمة في الإنتاج وإلى الخبرة التي تمتلكها روسيا في استخدام هذه التقنيات لإنتاج اللقاحات بالتأكيد سيكون ضمن اللقاحات التي سيتم شراؤها".

    وتابع جهانبور:"حاليا يبدو أن لقاح (سبوتنيك في) الروسي في مرحلة متقدمة أكثر من باقي اللقاحات الأخرى، ومن الممكن أن تكون عملية التلقيح به قد بدأت فعلا أو ستبدأ قريبا".

    وأكد أن "روسيا هي إحدى الدول التي نهتم بشراء اللقاح منها، لكن في الوقت نفسه لدينا اهتمامات بلقاحات الدول والشركات الأخرى إن كانت في الولايات المتحدة أو في أوروبا أو آسيا، وقد تم إجراء مفاوضات في هذا الصدد وستستمر".

    وحول اللقاح الإيراني الذي تعمل عليه الشركات الإيرانية الداخلية، قال جهانبور:"توقعاتنا هي إنجاز مراحل الدراسات السريرية والبشرية الثلاث وتأييد نتائجها خلال ستة أشهر، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أحد اللقاحات الإيرانية دخل بالفعل مرحلة الدراسة البشرية، فإننا نتوقع بأن نشهد في الربيع القادم إنتاج لقاح إيراني بأعداد ضخمة".

    وأردف "ومن المحتمل أن يتم إنتاج لقاحين أو ثلاثة لقاحات إيرانية حتى الصيف القادم، لكن المؤكد هو أن هناك لقاح سيدخل مرحلة الإنتاج حتى أواخر الربيع وهذا وعد منا للشعب الإيراني".

    وفيما يخص الإنتاج المشترك للقاح ضد "كوفيد19"، لفت جهانبور إلى أن بلاده تتابع مسار الإنتاج المشترك للقاح مع بعض الشركات الخارجية، موضحا أن "هذا المسار كان مشروطا بالإنتاج المشترك لكل لقاح أجنبي سيتم إنجاز المرحلة الثالثة من دراسته السريرية داخل إيران، كما أن عملية التفاوض على نقل تقنية تصنيع اللقاح للداخل موضوعة على جدول الأعمال".

    واستطرد: "لكن أكد المسار الأساسي لتوفير اللقاح للمواطنين الإيرانيين هو إنتاجه محليا".

    بدء التطعيم بـ لقاح إيبيفاك كورونا ضد فيروس كورونا في كالينينغراد، روسيا 3 ديسمبر 2020
    © Sputnik . Mikhail Golenkov
    الصحة العالمية تنتظر بيانات لقاح "فيكتور" الروسي

    كان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد أعلن الأربعاء الماضي خلال اجتماع حكومي، أن بلاده تخطط للحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا من بلد أجنبي، قائلا: "ينبغي علينا الآن توفير اللقاح وتطعيم المعرضين للإصابة بالمرض بدرجة عالية"، فيما لم يكشف عن الدولة التي ستزود إيران باللقاح".

    ومن جانبه وصف وزير الصحة والتعليم الطبي الإيراني، سعيد نمكي، خلال الاجتماع، العقوبات الأمريكية على بلاده بـ "الحظر الجائر"، لافتا إلى أنها شملت شراء المعدات الطبية والأدوية واللقاحات الضرورية ومنها اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد

    وأكد نمكي، في تصريح سابق، أن بلاده تملك أوراقا رابحة ستقدمها للعالم بشأن لقاح مضاد لكورونا.

    وانطلقت في موسكو يوم الـ 5 من كانون الأول/ديسمبر الجاري حملة التطعيم ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك v" في المستوصفات، وفتحت حتى الآن 70 عيادة للتطعيم، وستفتح 100 أخرى حتى نهاية العام.

    وكانت روسيا قدمت لقاحها المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك في " للأمم المتحدة، مؤخرا. هذا اللقاح الذي أنتجه مركز غامالي للأبحاث أصبح في أب/أغسطس الماضي، أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد.

    وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وجه لبدء حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا المستجد في روسيا.

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    الكلمات الدلالية:
    روسيا, إيران, لقاحات
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