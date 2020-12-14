مصرع اثنين وإصابة 10 في انفجار جنوبي طهران

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 10 آخرون، اليوم الاثنين، في انفجار بوحدة صناعية جنوب العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء إن الانفجار وقع في مدينة سلفجكان الصناعية في محافظة قم، وأعقبه حريق.

ونقلت الوكالة عن مدير إدارة الأزمات في محافظة قم محسن أوروجي، قوله: "لقي عاملان مصرعهما وأصيب 10 آخرون بسبب مشكلة فنية في إحدى الوحدات الصناعية في مجال إنتاج الصلب".

وقال إن فرق الطوارئ ومروحية إخلاء طبي وفرق إطفاء الحرائق هرعت إلى مكان الحادث، حيث تم نقل 7 من المصابين إلى المستشفى فيما تم معالجة 3 آخرين في مكان الحادث، وإخماد الحريق.

وأمس الأحد، تمكنت فرق الإطفاء في إيران، من احتواء انفجار نتج عن تسرب نفطي في خط أنابيب يضخ النفط الخام إلى مصفاة أصفهان ثاني أكبر مصفاة في البلاد.

ونقلت وكالة "مهر" شبه الرسمية عن رئيس إدارة الطوارئ في محافظة جهارمحال وبختياري جنوب غربي إيران، خوسرو كياني، قوله إن "الانفجار وقع في مدينة أردل والتسرب حدث في واد يصعب الوصول إليه في المدينة. لكن تمكنت فرق الإطفاء من احتواء التسرب النفطي وبدأت بترميم الأنبوب".

وتوالت انفجارات عدة وحرائق في إيران خلال الفترة الماضية، حيث انفجرت كبسولات غاز في عيادة طبية شمالي طهران، أدت إلى مقتل وجرح العشرات.

كما اندلع حريق في محول كهرباء في مدينة الأهواز جنوبي إيران، وضرب انفجار آخر شرق العاصمة طهران بالقرب من قاعدة "خُجير" للصواريخ وبالقرب من موقع بارشين العسكري.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن طهران لا تستبعد عملا تخريبيا من قبل مجموعات المعارضة أو هجوما سيبرانيا من قبل أمريكا وإسرائيل في هذه الحرائق والانفجارات، وخاصة فيما يخص انفجار منشأة "نطنز" النووية في أصفهان وسط البلاد الذي وقع في أغسطس/آب الماضي.