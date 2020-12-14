بدء تبادل الأسرى بين أرمينيا وأذربيجان

أعلنت اللجنة الحكومية المعنية بقضايا الأسرى والمفقودين والرهائن في أذربيجان، أن أذربيجان وأرمينيا بدأتا، اليوم الاثنين، تبادل الأسرى والرهائن على أساس مبدأ "الجميع مقابل الجميع".

وقالت اللجنة في بيان، "تم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأرميني بشأن تبادل الأسرى والرهائن على أساس مبدأ "الجميع مقابل الجميع" نتيجة المفاوضات بمشاركة المنظمات الدولية وقيادة حفظ السلام الروسية، وبدأت هذه العملية في 14 ديسمبر/كانون الأول".

وأشارت اللجنة، أنه تم تسليم سجناء ورهائن إلى أذربيجان، اليوم الاثنين، بمن فيهم شهباز غولييف وديلغام أسكيروف، المحتجزين لدى الجانب الأرميني منذ يوليو/تموز عام 2014.

وسيتم لم شمل جميع الأشخاص المفرج عنهم بعائلاتهم بعد تنفيذ إجراءات الحجر الصحي المناسبة.

وتابعت اللجنة، "سيواصل الجانب الأذربيجاني الوفاء بالتزاماته بتبادل الأسرى والرهائن وجثث الموتى مسترشدا بمبادئ الإنسانية".

ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ10 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني، إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، ثم تسليم عدد من المناطق إلى سيطرة باكو ، وقيام الطرفين بتبادل الأسرى، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

وتجددت في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ نحو ثلاثة عقود وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقدام مسلحين أجانب.

وتعود جذور النزاع في قره باغ إلى فبراير/شباط من عام 1988، عندما أعلنت مقاطعة ناغورني قره باغ للحكم الذاتي انفصالها عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفييتية.

وفي سياق المواجهة المسلحة التي جرت في الفترة بين 1992 – 1994، فقدت أذربيجان سيطرتها على ناغورني قره باغ ومناطق أخرى متاخمة لها.