مستشار البيت الأبيض يكشف من يقرر فوز ترامب في الانتخابات

كشف مستشار البيت الأبيض، ستيفن ميلر، لموقع "فوكس أند فريندز" الأمريكي، من سيحسم فوز الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية.

وقال ميلر، إن اجتماع المجمع الانتخابي، اليوم الاثنين، هو مجرد إجراء شكلي، وأن الكونغرس سيعلن في نهاية المطاف دونالد ترامب الفائز في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف المستشار: "هناك الكثير من الوقت المتبقي لتصحيح نتائج هذه الانتخابات المزورة وإعلان ترامب رئيسا للبلاد بشكل رسمي".

وبيّن ميلر، أن ناخبي ترامب سيصوتون ويرسلون النتائج إلى الكونغرس ما يضمن إتاحة جميع سبل الانتصاف القانونية لدينا، وهذا يعني أننا سنتمكن اعتماد أصوات الناخبين إن ربحنا هذه القضايا في المحاكم.

ومن المقرر أن يجتمع الناخبون في جميع الولايات الخمسين وفي مقاطعة كولومبيا للإدلاء بأصواتهم يوم 14 ديسمبر/كانون الأول.

لفتت أصوات الناخبين الانتباه أكثر من المعتاد هذا العام لرفض الرئيس دونالد ترامب التنازل عن السلطة والاستمرار في اتهام تزوير الانتخابات.

ويخطط بايدن إلقاء خطاب إلى الأمة، ليلة الاثنين، بعد أن يقدم الناخبون أصواتهم.

ومن المتوقع أن يغادر دونالد ترامب البيت الأبيض، في 20 يناير/كانون الثاني، بعد أن خسر الانتخابات أمام الرئيس المنتخب جو بايدن، الشهر الماضي.