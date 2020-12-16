بريطانيا... حتى الحيوانات الأليفة لن تسلم من بريكست

أفادت وكالة "رويترز" بأن الحيوانات الأليفة في بريطانيا سوف تفقد جواز سفرها إلى دول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من بداية الشهر المقبل.

وقالت الوكالة إن الحيوانات، كالكلاب والقطط والقوارض، لن تسلم هي الأخرى من تداعيات الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في 31 ديسمبر/ كانون الأول.

وعلى الرغم من هذا التغيير، إلا أن هذه الحيوانات سوف تستطيع السفر، بشرط تزويدها، بشريحة إلكترونية.

ويشترط لسفرها أيضا إلى دول الاتحاد أن تحصل على التطعيمات اللازمة، وأن تحمل شهادة صحية بيطرية، تظهر حالتها الصحية.

وأوضحت كريستين ميدلميس، كبيرة الأطباء البيطريين في بريطانيا أن الاتحاد الأوروبي منح وضعا للمواطنين البريطانيين يسمح لهم بالسفر مع حيواناتهم الأليف، اعتبارا من مطلع يناير/كانون الثاني.

وأعلنت الحكومة البريطانية أن على الراغبين في السفر برفقة حيواناتهم إلى دول الاتحاد، وضع شرائح إلكترونية لها.

كما طالبتهم بتطعيم هذه الحيوانات ضد السعار، ومعالجتها من الديدان الشريطية، وبالإضافة إلى ضرورة حصولها على شهادة بيطرية خاصة بصحتها.

ومن المقرر أن يجري تطبيق هذه الإجراءات أيضا على الحيوانات الأليفة التي سيتم نقلها من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية.