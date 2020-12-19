روحاني: لم تعد هناك مدينة إيرانية داخل اللون الأحمر في الإصابة بـ"كورونا"

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن المدن الإيرانية قد نزلت عن الخط الأحمر في مجال الإصابة بفيروس كورونا.

خلال جلسة المركز الوطني لمكافحة كورونا اليوم السبت قال روحاني: لقد كنَا قبل شهر قلقين جدا حيث ارتفعت نسبة الإصابة بالفيروس إلى الخط الأحمر في 160 مدينة إيرانية، أما الآن فقد خرجت جميع هذه المدن من اللون الأحمر"، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء.

ولفت روحاني إلى أن الموجة الثالثة من فيروس كورونا كانت الأقوى منذ انتشار الفيروس، إذ تزامنت مع حلول فصل الشتاء، إضافة إلى أن الفيروس كان أقوى منه في المراحل السابقة، حسب تعبيره.

واعتبر الرئيس الإيراني أن تلاحم المواطنين وثقتهم بالقطاع الصحي وتعليماته ساهما في تحقيق هذه النتيجة.

وأشار روحاني إلى أن النمو الاقتصادي في البلاد كان إيجابيا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الإيراني الجاري سواء مع احتساب النفط أو دونه، لافتا إلى أن معظم دول العالم كانت قد شهدت تراجعا في النمو الاقتصادي بنسبة 5 أو 7 أو 9%، فيما جاءت إيران من بين الدول القليلة التي حققت نموا اقتصاديا في ظل انتشار فيروس كورونا، رغم الحظر والحرب الاقتصادية، حسب تعبيره.

وقال روحاني: آمل أن يتواصل النمو الإيجابي لاقتصاد البلاد خلال ما تبقى من العام الإيراني الذي ينتهي في العشرين من مارس/ آذار القادم، متوقعا أن يشهد العام الجديد نموا أفضل للاقتصاد الإيراني.

يذكر أن الرئيس الإيراني كان قد صرح قبل أقل من أسبوع وتحديدا الاثنين الماضي بأن بلاده "تمر بأصعب أيامها في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد".

وقال روحاني، في مؤتمر صحفي، "نمر اليوم بأشد الأيام صعوبة بسبب وباء كورونا، نواجه جائحة قد تستمر عاما آخرا فيما نعيش في ظل العقوبات الاقتصادية الجائرة على بلادنا"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".