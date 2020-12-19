أمريكا تختار جامعة "بن غوريون" لتلقي منحة في صناعة الروبوتات

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها أن الاختيار قد وقع على جامعة بن غوريون في النقب " بي جي يو" لمنحة في صناعة الروبوتات.

وأكدت أن الفريق الإسرائيلي سيكون الفريق الأجنبي الوحيد بين الـ18 فريقا التي تم اختيارها لتلقى منح تطوير من الوكالة الأمريكية.

وبحسب موقع الوزارة فإن الفريق يضم 20 مهنيا و40 طالبا في البكالوريوس، من رواد صناعة الروبوتات في الصناعات الجوية الإسرائيلية وشركة كوجنيتيم وأكاديميين من جامعتي بن غوريون وبار إيلان ومعهد العلوم التطبيقية.

وتعليقا على هذا الاختيار يقول البروفسور هوغو غوترمان من قسم الهندسة الكهربائية والحاسوبية في جامعة بن غوريون: "إسرائيل دولة فريدة من نوعها نظرا لكثرة المبادرات فيها، حيث يعمل في إسرائيل حاليا ما بين 85 و90% من المهندسين في مجال البحوث والتطوير، بالمقارنة مع ألمانيا، وهي دولة أكبر بكثير، حيث تبلغ هذه النسبة 3-5% فقط، أو الولايات المتحدة، حيث تبلغ النسبة 5-7%".

وقالت الوزارة إن الفرق المساهمة ستعرض حلولها على جهاز محاكاة، في "مشروع التحدي" الخاص بعلم الروبوتات، والذي طرحته الوكالة الأمريكية، ورصدت له 2 مليون دولار كجائزة.

وأشارت إلى أن الفريق الإسرائيلي سيقوم بتطوير برمجيات لطراز معدل من روبوت (أطلس) الذي قامت بتصميمه شركة بوستون دايناميكس، ليعرضها على جهاز محاكاة سحابي محوسب، يفسح المجال أمام التدريب والتصميم والاختبار والتعاون في إثارة الأفكار دونما حاجة إلى تجهيزات حاسوبية غالية وتطوير نماذج أولية.

من جهته قال غيل برات، مدير برنامج "مشروع التحدي" في تصريح له: "أحد أهداف وكالة "داربا" لمواجهة التحدي المذكور هو تحفيز تطوير الروبوتات في جميع الميادين بحيث سنصل كمجتمع في آخر الأمر إلى روبوتات أكثر قدرة وأقل كلفة وأسهل تشغيلا".