كامالا هاريس: لم يبق إلا شهر واحد على القسم

قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إنه لم يبق سوى شهرا واحدا على موعد أداء القسم وتسلم بايدن مهام منصبه رسميا.

جاء ذلك في تدوينة على "تويتر" اليوم الأحد، بمناسبة اقتراب موعد أداء القسم المقرر له يوم 20 يناير/ كانون الثاني المقبل، وفقا للدستور الأمريكي وجدول الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأعلن المجمع الانتخابي الأمريكي، يوم 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن برئاسة أمريكا في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 رسميا، بعد حصوله على 302 صوت من المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا للرئيس دونالد.

ورفع ترامب دعاوى قضائية في محاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية، وقالت بعض الولايات إنها "لم تعثر على دليل قوي على وجود تزوير"، بينما يستعد المرشح الديمقراطي جو بايدن لتولي مهام الرئاسة رسميا في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل.