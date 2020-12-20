سلالة كورونا الجديدة تعزل بريطانيا عن باقي أوروبا

بدأ جيران بريطانيا في أوروبا، اليوم الأحد، إغلاق حدودهم في وجه القادمين من المملكة المتحدة وسط مخاوف من الانتشار السريع لسلالة جديدة من فيروس كورونا هناك.

وقالت فرنسا، إنها "ستمنع دخول جميع القادمين من المملكة المتحدة لمدة 48 ساعة اعتبارا من الليلة، بما في ذلك شركات الشحن، سواء عن طريق البر أو الجو أو البحر أو السكك الحديدية".



وأصدرت ألمانيا وإيطاليا وهولندا أوامر بتعليق الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا، بينما قالت أيرلندا إنها "ستفرض قيودا على الرحلات الجوية والعبارات القادمة من جارتها".

وقالت بلجيكا، إنها "ستغلق حدودها أمام القطارات والطائرات القادمة من المملكة المتحدة، بما في ذلك خدمة يوروستار".

وقال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، "سلالة كوفيد التي جرى اكتشافها في الآونة الأخيرة في لندن مقلقة وستتطلب الدراسة من قبل علمائنا".

وأضاف، "في غضون ذلك، سنتوخى أقصى قدر من اليقظة".

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس السبت، أن "سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد. وشددت الحكومة البريطانية قيودها بشأن كوفيد-19 في لندن والمناطق المجاورة وعطلت خطط عطلة عيد الميلاد".

وسوف تؤدي قيود السفر إلى،

تفاقم مشكلات المملكة المتحدة التي ستخرج نهائيا من الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري بعد فترة انتقالية هذا العام.

ولم تتوصل لندن وبروكسل حتى الآن إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، مما زاد من احتمال حدوث فوضى في حركة البضائع.

وقالت الحكومة الألمانية، إن "جميع الرحلات الجوية من المملكة المتحدة سيجري تعليقها اعتبارا من منتصف هذه الليلة".

وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان لمحطة تلفزيون (إيه.آر.دي) العامة "لم يتم اكتشاف (تحور الفيروس) في ألمانيا بعد... لكننا بالطبع نأخذ التقارير الواردة من بريطانيا على محمل الجد".

ونقل تلفزيون (في.آر.تي) عن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو قوله، إن "الحظر المفروض على الرحلات الوافدة من بريطانيا يشمل خدمات يوروستار عبر نفق القنال.. وسيصبح ساري المفعول لمدة 24 ساعة على الأقل من منتصف هذه الليلة"،وفقا لرويترز.

ومنع الأمر الإيطالي قدوم أي رحلات جوية من بريطانيا وحظر على أي شخص مر عبر الأراضي البريطانية خلال 14 يوما مضت دخول إيطاليا.

وقالت الحكومة الهولندية، إنها "حظرت الرحلات الجوية التي تقل ركابا من المملكة المتحدة اعتبارا من اليوم الأحد، وستظل القيود سارية حتى الأول من يناير/كانون الثاني.

ونقلت وكالة الأنباء النمساوية (إيه.بي.إيه) عن وزارة الصحة قولها، إن "النمسا تعتزم أيضا حظر الرحلات الجوية من بريطانيا. وقالت السويد إنها تستعد لاتخاذ قرار بحظر الدخول للقادمين من المملكة المتحدة".



كما أعلنت رومانيا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وبلغاريا وجمهورية التشيك عن خطط لحظر الرحلات الجوية من المملكة المتحدة.