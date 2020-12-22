تسجيل
16:12 GMT22 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    تطعيم أفراد الأسطول الشمالي الروسي على متن الفرقاطة الأميرال كاساتونوف بـ لقاح سبوتنيك V ضد فيروس كورونا في سيفيرومورسك، روسيا 2 ديسمبر 2020

    سلالة كورونا الجديدة تخضع للاختبار... ماذا سيحدث إذا تبين أنها مقاومة للقاحات؟

    © Sputnik . Pavel Lvov
    العالم
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    سلالة كورونا الجديدة (38)
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/07/1047425393_0:218:3254:2047_1200x675_80_0_0_272cac2db30e4894f58b8ba0a10ed9cf.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202012221047589333-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B6%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D8%9F/

    تتدافع شركات الأدوية بما في ذلك "بيو إن تك" و"مودرنا"، لاختبار لقاحيهما المضادين لمرض "كوفيد 19" ضد السلالة الجديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا التي تنتشر في بريطانيا، وهو أحدث تحد في جهود مكافحة الوباء.

    قال أوغور شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة "بيو إن تك" الألمانية، التي استغرقت أقل من عام بالتعاون مع شركة "فايزر" للحصول على الموافقة على لقاحهما، اليوم، إنه يحتاج إلى أسبوعين آخرين لمعرفة ما إذا كان لقاحه سيوقف النوع المتحور للفيروس، بحسب تقرير لوكالة "رويترز".

    امرأة ترتدي بدلة واقية تتحدث إلى طفل في حي للمهاجرين، أثناء بدء الحجر الصحي العام، بسبب الأعداد المتزايدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا في مدينة سانتياغو، تشيلي 16 مايو 2020.
    © REUTERS / Ivan Alvarado
    الأطفال في خطر أكبر الآن... بريطانيا تعلن أحدث نتائج ملاحظة سلالة كورونا الجديدة

    فيما أوضحت شركة "مودرنا" الأمريكية في بيان لشبكة "سي إن إن" أنها

    تتوقع أن يوفر لقاحها مناعة ضد السلالة الجديدة، وأنها تجري المزيد من الاختبارات في الأسابيع المقبلة للتأكد.

    السلالة الجديدة قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70% مصدر قلق أكبر بالنسبة للأطفال. لقد خلقت حالة من الفوضى في بريطانيا، مما أدى إلى موجة من حظر السفر وتعطيل التجارة بين المملكة المتحدة وأوروبا ودول أخرى.

    قال شاهين إن هناك 9 طفرات بالفيروس، وفي حين أنه لا يعتقد أن أيا منها مهم بما يكفي لتجاوز الحماية التي يوفرها لقاح شركته، أكد أن هناك حاجة إلى 14 يوما أخرى أو نحو ذلك من الدراسة وجمع البيانات قبل تقديم إجابة نهائية.

    مسح إلكتروني لخلية في حالة الاستماتة (باللون البني المخضر) لمريض مصاب جداً بجزيئات فيروس SARS-COV-2 (باللون الوردي)، والمعروف أيضًا باسم فيروس تاجي جديد كورونا.
    © REUTERS / NIAID-IRF
    الفيروس يطور هجومه... ما مخاطر "سلالة كورونا الجديدة" وهل تبطل فعالية اللقاح؟

    وأضاف في إفادة هاتفية للصحفيين: "من المرجح علميا أن الاستجابة المناعية لهذا اللقاح يمكنها أيضا التعامل مع هذه السلالة من الفيروس"، مشيرا إلى أن

    اللقاح يحتوي على أكثر من 1270 حمضا أمينيا؛ 9 منها فقط تغيرت (في الفيروس المتحور)، وهذا يعني أن 99% من البروتين لا يزال كما هو.

    من جانبها، لا تتوقع شركة "كيورفاك" الألمانية، أن تؤثر السلالة الجديدة على فعالية اللقاح التجريبي، الذي يعتمد على نفس التقنية استخدمتها شركتي "فايزر" و"بيو إن تك".

    بدأت الشركة التجارب السريرية المتقدمة على لقاحها المرشح، الأسبوع الماضي، وتراجع باستمرار الطفرات، التي قالت الشركة إنها شائعة مع انتشار الفيروسات.

    أخبار كورونا في دول أوروبا والعالم - الإغلاق التام في لندن، إنجلترا
    © AFP 2020 / Hollie Adams
    لا داعي للهلع... خبراء الصحة يوجهون رسالة لسكان العالم بشأن سلالة كورونا الجديدة

    وفقا لشاهين، فإنه رغم وجود طفرات متعددة، فإن معظم المواقع الموجودة على الفيروس والتي تم التعرف عليها من خلال استجابة الخلايا التائية في الجسم لم تتغير، كما يتم الحفاظ على مواقع ربط الأجسام المضادة المتعددة.

    في حالة تعرض مطوري اللقاح لتحدي غير متوقع، فإن ميزة تقنية التي تستخدمها "بيو إن تك" و"كيورفاك" وغيرهما، يمكن للعلماء إعادة هندسة المادة الجينية في اللقاحات بسرعة لتتناسب مع تلك الموجودة في البروتين المتحور، في حين أن تعديل اللقاحات التقليدية يتطلب خطوات إضافية.

    وقال شاهين: "من حيث المبدأ، فإن جمال تقنية الرنا المرسال (الحمض النووي الريبوزي المرسال)، هو أنه يمكننا البدء مباشرة في هندسة لقاح يحاكي تماما هذه الطفرة الجديدة".

    وأردف الرئيس التنفيذي لشركة "بيو إن تك":

    يمكن أن نكون قادرين على توفير لقاح جديد من الناحية الفنية في غضون ستة أسابيع، بالطبع، هذا ليس سؤالا تقنيا فقط، علينا أن نتعامل مع الكيفية التي سيرى بها المنظمون ذلك.

    قال كبير المستشارين العلميين لبريطانيا، باتريك فالانس، يوم السبت، إن اللقاحات الحالية تبدو قادرة على توليد استجابة مناعية لسلالة فيروس كورونا الجديدة، وهو رأي دعمه كبار الخبراء في أمريكا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وغيرها.

    من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إنها ستعقد اجتماعا للأعضاء لمناقشة استراتيجيات مواجهة الطفرة الجديدة لفيروس كورونا.

    الموضوع:
    سلالة كورونا الجديدة (38)

    انظر أيضا:

    طبيب مغربي: اللقاحات المكتشفة حاليا تبقى صالحة مع سلالة "كورونا" الجديدة
    مسؤول ألماني: احتمالات وجود سلالة كورونا الجديدة في ألمانيا مرتفعة
    العراق يحظر السفر إلى بعض الدول بسبب سلالة كورونا الجديدة ويغلق المنافذ البرية
    الكلمات الدلالية:
    بريطانيا, سلالة, فايزر, لقاح, فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    دينا أفيرينا (روسيا) تؤدي أثناء تقديم فقرتها في إطار بطولة الجمباز الإيقاعي الدولية عبر الإنترنت، في قصر جمباز إيرينا فينر-أوسمانوفا للجمباز. تشارك فرق من عدة دول في البطولة، ويلعب كل فريق في مدينته، ويتم بث المسابقات عبر الإنترنت.
    أفضل الصور الرياضية لعام 2020 من مصوري "سبوتنيك"
    تزامنا مع الانقلاب الشتوي... التصويت ينقلب لصالح حل الكنيست الإسرائيلي
    تزامنا مع "الانقلاب الشتوي"... التصويت ينقلب لصالح حل الكنيست الإسرائيلي
    من هو بيغ رامي... مستر أولمبيا في كمال الأجسام 2020
    من هو بيغ رامي... "مستر أولمبيا" في كمال الأجسام 2020
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك