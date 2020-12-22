الصين تطلق صاروخا سيصبح قابلا لإعادة الاستخدام

أعلنت بكين، اليوم الثلاثاء، إطلاق صاروخ، سيكون قابلا لإعادة الاستخدام، على المدى البعيد.

أفادت وكالة "فرانس برس" أن الصين أطلقت اليوم، أول رحلة لصاروخ "لونغ مارش 8" (المسيرة الطويلة 8).

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الإطلاق عبارة عن خطوة أولى ضمن خطة طويلة المدى تهدف من خلالها الصين إلى إنتاج أول قاذف صواريخ قابل لإعادة الاستخدام.

وتساعد عملية إعادة استخدام الصواريخ في تقليص كلفة عمليات الإطلاق، الأمر الذي يجعلها أكثر قابلية للاستمرار، على الصعيد التجاري.

وذكرت وكالة الفضاء الصينية أن الصاروخ انطلق في الساعة 12,37 (04,37 بتوقيت غرينتش)، من مركز وينتشانغ في جزيرة هاينان جنوبي البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أن الصاروخ وضع خمسة أقمار اصطناعية في المدار الذي جرى تحديده بشكل مسبق.

وأعلنت في بيان لها أن تجربة إطلاق الصاروخ تمت بنجاح، معتبرة أن هذا الصاروخ ينهي ثغرة في مجموعة قاذفات "لونغ مارش".

وبحسب الوكالة فإن هذا الصاروخ الذي يتميز بقدرات متوسطة قادر على نقل حمولات تصل إلى 4,5 طن في مدار متزامن مع الشمس.

ويذكر أن شركة "سبايس إكس" الأمريكية الخاصة، اعتادت على إعادة الاستخدام وذلك عبر صاروخها "فالكون 9".