أوغندا تعلق الدعاية الانتخابية بالعاصمة... والمعارضة تصف القرار بـ"الجبان"

أعلنت السلطات الأوغندية، تعليق الدعاية الخاصة بانتخابات الرئاسة في العاصمة "كمبالا"، وعشر مناطق مزدحمة بالسكان.

وبحسب "رويترز"، فقد استند قرار التعليق، الصادر اليوم السبت، إلى مخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتجرى الانتخابات الرئاسية في البلد الأفريقي في يوم 14 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وذكر بيان صادر عن الحكومة الأوغندية أن اللجنة المستقلة للانتخابات أوقفت اجتماعات الحملة الانتخابية في عدد من المناطق ومدن.

وأوضحت أن هذه المناطق صنفتها وزارة الصحة على أنها تشهد انتشارا كبيرا لفيروس كورونا.

وشهد البلد الواقع في شرقي القارة السمراء تسجيل 33360 إصابة بفيروس كورونا المستجد و245 حالة وفاة منذ بدء الجائحة.

وخلال الفترة الأخيرة ظهر المرشح الرئاسي نجم البوب بوبي واين كأقوى منافس للرئيس يوري موسيفيني (76 عاما) الذي يتولى الرئاسة منذ عام 1986.

ووصف واين (38 عاما) واسمه الحقيقي روبرت كياجولاني على حسابه في تويتر قرار اللجنة بأنه "جبان".

واعتبر منتقدون للقرار أن السبب الحقيقي هو شعبية المعارضة في المناطق التي جرى تعليق الدعاية فيها.

ولم يرد متحدث باسم الحكومة الأوغندية على طلب التعليق.