ترامب يحث نائبه على التحلي "بالشجاعة" في الكونغرس لتصحيح "الأصوات المزورة" في الانتخابات

حث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نائبه مايك بنس، على "التحلي بالشجاعة القصوى"، لاستخدام صلاحيته في الكونغرس، لمساعدة "الولايات على تصحيح نتائجها المشوبة بالتزوير" في انتخابات الرئاسة.

القاهرة- سبوتنيك . وكتب ترامب ، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء "تريد الولايات تصحيح أصواتها، والتي تعرف الآن أن الأصوات التي تم احتسابها تستند إلى المخالفات والاحتيال، بالإضافة إلى أن عملية الفساد لم تحصل على موافقة تشريعية. كل ما على مايك بنس فعله هو إعادتهم (الأصوات) إلى الولايات المتحدة، وسنفوز. افعلها يا مايك، هذا هو وقت الشجاعة القصوى".

ويرأس بنس جلسة مشتركة للكونغرس (بمجلسيه النواب والشيوخ)، بوقت لاحق من اليوم، يتلقى خلالها نتائج أصوات المجمع الانتخابي لكل ولاية والتي تحدد الفائز في انتخابات الرئاسة.

وحصل الرئيس المنتخب جو بايدن، على 306 أصوات في المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتا لترامب، كما هزمه بفارق يزيد على 7 ملايين صوت في الاقتراع العام، وأقرت الولايات بالفعل هذه النتائج.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر"، أمس الثلاثاء "يحظى نائب الرئيس بسلطة رفض الناخبين المختارين بالتزوير"، في إشارة إلى مزاعم تزوير واسعة للانتخابات.