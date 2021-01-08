فيديو أثار جدلا واسعا... هل هذه لحظة هروب نانسي بيلوسي عند اقتحام الكونغرس

انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو زعم ناشروه أنه يوثق لحظة هروب رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، من مبنى الكونغرس بعد اقتحام مؤيدين للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مقر الكابيتول.

ووفقا للفيديو المنتشر، نشاهد فتاة شقراء تركض بسرعة كبيرة وتقفز على السلالم وتتسلق حائطا برشاقة عالية جدا، تلاحقها مجموعة من المصورين بعدساتهم.

وكتب ناشرو الفيديو معلقين: "هروب رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي من مبنى الكونغرس...".

هروب رئيسة مجلس النواب الامربكي. بعد اقتحامة من قبل مليشيات ترامب 🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂#ترامب pic.twitter.com/7WXayQauXR — شيخ الكلاوات (@klawatiraq) January 7, 2021

وقد حصد الفيديو على مشاهدات عالية على مواقع فيسبوك وإنستغرام وتويتر ويوتيوب منذ نشره بعد ساعات على اقتحام مؤيدين لترامب مقر الكونغرس لتعطيل جلسة المصادقة على انتخاب جو بايدن.

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وكانت حشود كبيرة من أنصار ترامب قد أقتحموا مبنى الكابيتول ودخلوا إلى العديد من مكاتب المسؤولين به، في مشاهد أثارت صدمة في الولايات المتحدة والعالم.

الحقيقة

الفيديو ليس لهروب بيلوسي من مقر الكونغرس.

فقد أرشد تقطيع الفيديو إلى مشاهد ثابتة والبحث عنها عبر محركات البحث إلى مقاطع فيديو منشورة في العالم 2009 على أنها إعلان لشركة "نايك" الرياضية.

وتظهر في هذه المشاهد المغنية الأمريكية تايلور مومسن، وأشارت مواقع إلكترونية حينها أن الفيديو جزءاً من حملة دعائية لشركة "نايك"، لأن مومسن كانت ترتدي حذاء وسترة من الماركة نفسها.