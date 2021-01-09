إعلام: زوجة ماكرون أصيبت بكورونا في ديسمبر الماضي

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، إن زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أصيبت بكوفيد-19 في أواخر ديسمبر/ كانون الأول، لكنها استأنفت أنشطتها العادية بعد أن جاءت نتيجة فحص ثان سلبية.

ووفقا لموقع إذاعة "أوروبا 1"، فإن الفحوص أثبتت إصابة بريجيت ماكرون يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي بفيروس كورونا المستجد.

INFORMATION EUROPE 1 - Brigitte Macron positive au Covid-19 pendant les vacances de Noël https://t.co/MiQJT9lG06 — Europe 1 🎧🌍📻 (@Europe1) January 9, 2021

وأوضح الموقع أن "زوجة الرئيس الفرنسي لم تصب بأعراض شديدة وأجري لها فحصان يومي 30 و31 من الشهر الماضي وكانت نتيجتهما سلبية".

يذكر أن مكتب بريجيت ماكرون قد أصدر بيان عقب الإعلان عن إصابة زوجها بكورونا، مشيرا إلى أنها خضعت للعزل الذاتي، على الرغم من عدم ظهور أي أعراض لـ(كوفيد-19) عليها.

وكانت الرئاسة الفرنسية قد أفادت في الـ 24 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بأن الرئيس إيمانويل ماكرون لم يعد يعاني من أي أعراض جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح قصر الإليزيه في بيان أن: "ماكرون لم تعد تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت الفحوصات قد أظهرت يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2020، إصابة ماكرون البالغ من العمر 43 عاما بفيروس كورونا. وبناء عليه خضع الرئيس للحجر الصحي في منتجع لا لونتيرن الرئاسي قرب قصر فرساي، حيث واصل العمل والقيام بمهامه عن بعد.

وتشهد أكثر من 100 محافظة فرنسية ارتفاعا حادا في نسبة الإصابات بالفيروس، فيما سجلت البلاد، حتى أمس الجمعة، حوالي 2.7 مليون إصابة منذ بداية الأزمة الصحية و66.8 ألف حالة وفاة.