بريطانيا تؤكد تطعيم 200 ألف شخص يوميا من كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد 10 يناير/كانون الثاني، تطعيمها نحو 200 ألف شخص من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" في اليوم الواحد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن الحكومة تسعى لزيادة التطعيمات لتصل إلى 2 مليون شخص أسبوعيا.

وقال هانكوك: "نقوم حاليا بتطعيم 200 ألف شخص يوميا ضد كوفيد 19، وفي طريقنا لزيادة الرقم إلى 2 مليون شخص أسبوعيا، وهو المعدل المطلوب لتغطية الفئات الأكثر ضعفا، بحلول منتصف فبراير/شباط المقبل".

وتابع بقوله "نقوم حاليا بتطعيم حوالي ثلث من تجاوزا الثمانينيات من عمرهم في هذا البلد، لذلك نحن نحقق تقدما كبيرا، ولكن لا يزال هناك المزيد من التوسع، وسنفتتح هذا الأسبوع مراكز تطعيم جماعية".

وتحتل بريطانيا المرتبة الخامسة في قائمة الدول الأكثر تضررا بكورونا في العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات على حد سواء.

واضطرت السلطات البريطانية الشهر الماضي إلى إعادة تشديد الإجراءات الرامية للحد من انتشار الوباء في أجزاء واسعة من إنجلترا، منها العاصمة لندن، في ظل اكتشاف تفشي طفرة جديدة من العدوى في البلاد.