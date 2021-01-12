قبل أيام من تولي منصبه رسميا… بايدن يحذر الأمريكيين من خطر يهدد أرواحهم

وجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، رسالة للأمريكيين، قبل أيام من تسلم مهام منصبه رسميا، مشددا على ضرورة النهوض والوقوف صفا واحدا لمواجهة الخطر الذي يهدد أرواحهم.

من المقرر أن يؤدي بايدن اليمين الدستورية يوم 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، ليتولى مهام منصبه رسميا خلفا للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وكتب بايدن، على "تويتر" اليوم الثلاثاء: "أدعو كل مواطن أمريكي أن يلتزم بثلاثة أشياء حتى ننقذ أرواحنا".

وتابع: "يجب أن يرتدي كل منا كمامته ويجب أن نحافظ على التباعد الاجتماعي كما يجب أن نتجنب المشاركة في تجمعات كبيرة داخل المنازل".

وقال جو بايدن: "إذا نهضنا معا للالتزام بالإجراءات الاحترازية، فإننا سنكون قادرين على إنقاذ أعداد لا تحصى من الأرواح".

I urge every American to:



- Wear a mask

- Stay socially distanced

- Avoid large indoor gatherings



We can save countless lives if we step up together. — Joe Biden (@JoeBiden) January 12, 2021

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 23 مليون إصابة، مع سعي المسؤولين لتسريع حملة التطعيم وظهور سلالة أكثر انتشارا في ولايات كولورادو وكاليفورنيا وفلوريدا.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 90 مليون مصاب، بينهم أكثر من 1.9 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.