قبل أيام من تولي منصبه رسميا… بايدن يحذر الأمريكيين من خطر يهدد أرواحهم

وكتب بايدن، على "تويتر" اليوم الثلاثاء: "أدعو كل مواطن أمريكي أن يلتزم بثلاثة أشياء حتى ننقذ أرواحنا".
وتابع: "يجب أن يرتدي كل منا كمامته ويجب أن نحافظ على التباعد الاجتماعي كما يجب أن نتجنب المشاركة في تجمعات كبيرة داخل المنازل".
وقال جو بايدن: "إذا نهضنا معا للالتزام بالإجراءات الاحترازية، فإننا سنكون قادرين على إنقاذ أعداد لا تحصى من الأرواح".
I urge every American to:— Joe Biden (@JoeBiden) January 12, 2021
- Wear a mask
- Stay socially distanced
- Avoid large indoor gatherings
We can save countless lives if we step up together.
وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 23 مليون إصابة، مع سعي المسؤولين لتسريع حملة التطعيم وظهور سلالة أكثر انتشارا في ولايات كولورادو وكاليفورنيا وفلوريدا.
وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 90 مليون مصاب، بينهم أكثر من 1.9 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
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