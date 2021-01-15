جونسون: لقحنا 3.2 مليون شخص والضغط على نظامنا الصحي "غير عادي"

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة 15 يناير/كانون الثاني، إن الحكومة قامت بتطعيم 3.2 مليون شخص بلقاحات "كوفيد 19".

وتابع جونسون في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "قمنا بتطعيم 2.8 مليون شخص في إنجلترا، و225 ألفا في اسكتلندا، و126 ألف في ويلز، و115 ألفا في أيرلندا الشمالية".

وأكمل بقوله "لكن سيكون الأمر قاتلا، إذا كان هذا الشعور بالتقدم الآن يولد نوعا من الرضا عن النفس الذي ينتج عنه إهمال في الإجراءات الاحترازية، لأن الضغوط على نظامنا الصحي غير عادية".

واستدرك قائلا "يوم الثلاثاء شهدنا 4 آلاف و134 حالة دخول جديدة إلى المستشفيات، وهي أعلى نسبة في أي وقت من هذا الوباء، ويوجد الآن لدينا أكثر من 37 ألف مريض مصاب بكوفيد 19 في جميع أنحاء المملكة المتحدة".

وقال جونسون: "على الرغم من كل جهود أطبائنا وممرضينا وفريقنا الطبي، فإننا نرى الآن علاجات السرطان مؤجلة للأسف، وسيارات الإسعاف في طوابير، ووحدات العناية المركزة تنتشر في الأجنحة المجاورة، لذلك هذا ليس الوقت المناسب لأدنى قدر من التراخي في عزمنا الوطني وجهودنا الفردية".

يذكر بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون كان قد حذر، في وقت سابق، من أن بلاده تمر بلحظة محفوفة بالمخاطر في مواجهة جائحة "كوفيد 19"، منوها بأنها باتت تعاني نقصا في إمدادات الأكسجين في بعض الأماكن.

وقال جونسون إنه "سباق مع الزمن، لأننا نستطيع جميعا أن نرى التهديد الذي تواجهه خدمة الصحة الوطنية، والضغط الذي تتعرض له، والطلب على وحدات العناية المركزة، والضغط على أجهزة التنفس الاصطناعي، وحتى نقص الأكسجين في بعض الأماكن".

ولفت إلى أن ما يقرب من 40% ممن أعمارهم فوق 80 عاما في البلاد قد تم تطعيمهم بالفعل، بالإضافة إلى 23% من المسنين المقيمين في دور الرعاية.