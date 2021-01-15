بايدن: حتى الصيدليات ستشارك في عملية تلقيح الأمريكيين

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الجمعة 15 يناير/كانون الثاني، إنه حتى الصيدليات ستشارك في عملية تلقيح الأمريكيين.

وجاءت تصريحات بايدن في خطاب وجهه إلى الشعب الأمريكي، نقلته وكالة "رويترز".

وقال بايدن في خطابه، "سنشجع تطعيم جميع أفراد الشعب الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، وكذلك العاملين في الخطوط الأمامي لمواجهة الفيروس".

وتابع بايدن بقوله "سنسعى إلى إعطاء المواطنين الأمريكيين 100 مليون لقاح لفيروس كورونا، خلال أول 100 يوم له في منصبه".

وأكمل بايدن قائلا "بعد تولي منصبي يوم 20 يناير، ساستخدم قانون الإنتاج الدفاعي، لزيادة إمداد قوارير اللقاح والحقن والإبر والمعدات الطبية ذات الصلة، للمحاولة في تسريع عملية تطعيم الأمريكيين".