"حزب الله" يعلق على العقوبات على فيصل المقداد والحشد الشعبي في العراق

أصدر "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، بياناً للرد على العقوبات الأوروبية على وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، والإجراءات الأمريكية بحق الحشد الشعبي في العراق.

وأعلن "حزب الله"، في بيانه، "تضامنه مع الوزير المقداد ومشيدا بخبرته الدبلوماسية وبدوره الفعال في خدمة الشعب السوري"، معربا "عن أسفه لاعتماد الاتحاد الأوروبي سياسة العداء وخلق التوترات تجاه سوريا" وذلك حسب قناة "الميادين".

وأضاف الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، وزير الخارجية السوري الجديد، فيصل المقداد، إلى قائمة العقوبات المفروضة على سوريا. ونشرت مجلة الاتحاد الأوروبي وثيقة رسمية تفيد بإضافة اسم المقداد، إلى قائمة العقوبات المفروضة ضد سوريا من قبل الاتحاد.

وفي سياق العقوبات، قال "حزب الله"، إن "الحملة الأمريكية الشعواء ضد الحشد الشعبي في العراق باتت مكشوفة الأهداف ومعروفة المقاصد"، داعياً الشعب العراقي وقواه السياسية إلى الوقوف بشكل حازم ضد هذه الاجراءات دفاعاً عن بلدهم.

يذكر أن إدارة الرئيس الأمیركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، فرضت الأربعاء الماضي، عقوبات جديدة على شخصيتين و16 كياناً إيرانياً، وعلى "العتبة الرضوية المقدسة" في إيران، وشركة "آبادان لتوليد الكهرباء" الإيرانية، كما فرضت عقوبات على رئيس أركان الحشد الشعبي في العراق عبد العزيز المحمداوي، كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض.