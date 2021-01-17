أردوغان: تركيا في المرتبة الأولى أوروبيا في توليد الكهرباء بالطاقة الحرارية الجوفية

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم أمس، في مراسم افتتاح جملة من المشاريع في مجال الطاقة والموارد الطبيعية بولاية مانيسا، غربي تركيا عبر اتصال مرئي من اسطنبول.